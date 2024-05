Partiranno a breve i lavori di consolidamento dei versanti sottostanti la via Mazzini, una delle arterie principali di Piazza Armerina, nell’Ennese. L’impresa di Mussomeli Cruschina Costruzioni si è aggiudicata per un importo di un milione e 74 mila euro la gara espletata dagli uffici della Struttura per il contrasto al dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione Siciliana. L’intervento, oltre a garantire la stabilità dei fabbricati che sorgono ai bordi delle pareti scoscese, servirà a proteggere anche la piazza Falcone-Borsellino. Si tratta dell’area nella quale l’amministrazione comunale organizza da anni i cosiddetti grandi eventi e che, nel settembre del 2018, ospitò la visita di Papa Francesco.

Le operazioni

I primi cedimenti sui pendii che dalla via Mazzini raggiungono lo slargo che si trova in basso si registrarono negli anni Novanta. Le opere, destinate a coniugare sicurezza e decoro urbano, serviranno anzitutto a neutralizzare le infiltrazioni d’acqua responsabili della fragilità del terreno. Alle operazioni di drenaggio, da effettuare tramite pozzi e trincee, si accompagneranno interventi di risagomatura e di piantumazione di essenze vegetali, in grado di rafforzare il suolo e arrestarne i cedimenti in modo definitivo.

Riqualificata la chiesa medievale di Sant’Andrea

A Piazza Armerina ultimata la riqualificazione della chiesa medievale del Gran priorato di Sant’Andrea risalente al XII secolo. Gli interventi di valorizzazione turistica sono stati progettati dall’agenzia di sviluppo del Mezzogiorno presieduta da Giuseppe Sciarabba, d’intesa con il dipartimento diocesano di arte sacra e beni culturali, con 770 mila euro nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Siciliana (misure 7.2 e 7.5).

Il risanamento conservativo della chiesa ha riguardato la facciata. L’antica struttura, oltre al valore architettonico, ha una grande valenza storica essendo stata un crocevia per l’ordine dei cavalieri del Santo sepolcro (templari) che proteggevano i pellegrini lungo il cammino in Terra Santa. E’ stata riqualificata anche la via di accesso. Riqualificato pure l’immobile adiacente alla chiesa. Ospiterà uno centro turistico di informazione e accoglienza, un centro ricreativo-culturale e sarà inoltre uno spazio per la fruizione di itinerari tematici a partire dal sentiero dei Misteri alla scoperta del mito cristiano, preistorico, classico e archeologico.