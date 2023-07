Le candidature potranno essere presentate entro il 17 luglio

Il Libero Consorzio Comunale di Enna ha indetto tre bandi per la selezione di 3 funzionari tecnici, ingegneri o architetti, da inserire a tempo pieno e determinato, per la gestione di tre interventi già approvati nell’ambito del PNRR.

Il personale necessario sarà reclutato direttamente dalle graduatorie in corso di validità già stilate da altre amministrazioni pubbliche, in seguito all’espletamento di selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato per un profilo professionale uguale od equivalente a quello indicato nei rispettivi bandi.

Le figure ricercate

In particolare, le figure professionali richieste saranno impiegate nella realizzazione dei seguenti progetti presentati dall’Ufficio Tecnico del Libero Consorzio e già finanziati con i fondi PNRR:

“Interventi di miglioramento dell’accessibilità dell’Istituto “F. Fedele” di Agira, riqualificazione energetica della sede di Centuripe denominata “Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione” (costo del progetto di 72 mila euro per una durata contrattuale stimata in 12 mesi);

“Lavori di ampliamento dell’Istituto “E. Medi” sede centrale di Leonforte” (costo del progetto è di 155 mila euro per la contratto di lavoro stimata in 24 mesi);

Lavori di adeguamento sismico e miglioramento dell’accessibilità dell’Istituto di Istruzione Superiore “F.lli Testa” di Nicosia” (costo del progetto 183 mila euro per una durata contrattuale stimata in 30 mesi).

Come candidarsi

Gli interessati a partecipare dovranno trasmettere le loro manifestazioni di interesse entro e non oltre il 17 Luglio 2023 tramite PEC (l’indirizzo dovrà essere nominativo) all’indirizzo PEC protocollo@pec.provincia.enna.it.

Per maggiori dettagli è possibile consultare i tre avvisi (Testa Nicosia, Fedele Agira, Medi Leonforte) disponibili sul sito ufficiale del Libero Consorzio Comunale di Enna.