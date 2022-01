Era volontario in un’associazione di Piazza Armerina

Altra perdita per il mondo del volontariato della protezione civile siciliana. E’ venuto a mancare Salvatore “Toto” Favitta, volontario della pubblica assistenza “Sicilia Soccorso” di Piazza Armerina, nell’ennese. Avrebbe compiuto 62 anni il prossimo 17 febbraio. A lutto il mondo della protezione civile e delle istituzioni che sono sempre state tra loro in stretto raccordo.

L’addio dell’Anvas

L’Anvas, L’associazione nazionale volontariato assistenza “Soccorso Sicilia”, è tra le primissime realtà che annuncia la perdita di un suo rappresentante. “Non è mai facile parlare di un amico in situazioni come questa, – si legge nella pagina face book dell’associazione – perché prima di tutto Toto era questo, un caro amico, oltre che un collega, con il quale abbiamo condiviso tantissimi momenti. Personalmente lo ringrazio per l’amicizia e la stima dimostrata e per aver dato prova di grande carattere e forza morale, che rimarrà a mio avviso l’eredità più importante per la sua famiglia, l’associazione Sicilia Soccorso e per il nostro movimento. Buon viaggio Toto e riposa in pace”.

Il messaggio del dipartimento regionale

Toto Favitta era molto conosciuto anche perché era responsabile sanitario dell’associazione di protezione civile nella quale militava, dunque era molto attivo. “Il percorso di volontariato per Favitta – scrive il dipartimento regionale di Protezione civile – era iniziato molti anni fa e tanti sono i colleghi con cui ha lavorato a stretto contatto, fino all’insorgere della lunga malattia che lo ha strappato all’affetto dei suoi cari. Alla famiglia di Toto Favitta e alla ‘Sicilia Soccorso di Piazza Armerina’ giungano le condoglianze del dirigente generale, Salvo Cocina, anche a nome di tutti gli operatori della protezione civile regionale”. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio a Piazza Armerina.

Il sindaco si unisce al lutto

Anche il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, ha voluto dare il suo messaggio di cordoglio per la perdita: “Ho appreso oggi della tragica scomparsa di Salvatore Favitta, volontario di protezione civile presso l’associazione Sicilia Soccorso. Totò, come conosciuto da tutti in città, si è contraddistinto per anni per la sua professione di infermiere presso il reparto di Dialisi del nostro nosocomio. Sempre presente in occasione delle maggiori manifestazioni cittadine, era volontario in servizio sulle ambulanze dell’associazione che si è onorata di averlo tra i suoi iscritti. Sempre accanto delle persone più bisognose e di altre associazioni di volontariato come l’Avis di Piazza Armerina, si è contraddistinto per la sua attività professionale e di cittadinanza attiva nel nostro paese. Ai familiari giunga a nome mio, dell’assessore alla protezione civile, dell’amministrazione comunale e della città di Piazza Armerina il più sentito cordoglio”.