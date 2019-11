Disorientata e in evidente stato di confusione

Giuseppina Castrogiovanni è stata ritrovata sabato pomeriggio a Catania dai poliziotti del commissariato San Cristoforo dopo un mese di ricerche. Si tratta della 24enne di cui non si avevano più sue notizie dl 20 ottobre scorso.

La donna si era allontanata dalla sua casa di Leonforte, in provincia di Enna, senza fare ritorno. Del suo caso si erano occupati la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” di Raitre e diversi siti.

La donna è stata ritrovata disorientata e in evidente stato di confusione e agli agenti avrebbe fornito false generalità. In seguito al ritrovamento è stata accompagnata in ufficio per accertare la sua identità e per sincerarsi delle sue condizioni di salute. In Questura sono accorsi subito i familiari della donna che l’hanno anche riconosciuta.

Giuseppina, che vive con i genitori e due fratelli, si era allontanata da casa approfittando di un momento di distrazione dei familiari. L’ultimo accesso su Whatsapp risaliva alle 14:49 di quello stesso giorno. Poi il nulla e le ricerche. Sabato pomeriggio la svolta.