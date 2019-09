Giornata organizzata da Sais Trasporti

Sicurezza e innovazione tecnologica sono i pilastri su cui si fonda il “BUS DRIVERS’ DAY – Accademia del conducente”. Un evento organizzato da Sais Trasporti Spa che il 30 settembre all’autodromo di Pergusa (EN) avrà come protagonista l’autista di autobus e la sua formazione.

L’iniziativa del gruppo siciliano di trasporti, che ogni anno ospita a bordo della sua flotta di autobus circa 5 milioni di passeggeri, ha il patrocinio dell’Università degli studi di Palermo e di Asstra Sicilia e potrà contare su partner del calibro di Setra (gruppo EvoBus), Adecco, Bigo Solutions, Golia-Infogestweb, FormaLab, Comer Sud e della Fondazione Marida Correnti. Parteciperà all’evento anche la Polizia stradale di Enna.

Nel corso della giornata Sais Trasporti presenterà anche alcuni modelli di autobus di ultima generazione marchiati Setra.

I corsisti saranno suddivisi in due classi di partecipanti: una per professionisti in possesso della patente D e un’altra per chi vuole avvicinarsi a questo settore lavorativo.

Nell’arco della giornata i partecipanti potranno effettuare Test drive su pista, con istruttori Setra (EvoBus) e prove di guida virtuale grazie al simulatore del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo che sarà installato nell’area paddock dell’autodromo.

L’iscrizione è gratuita, si deve effettuare online sul sito del gruppo (http://www.saistrasporti.it/bus-drivers-day), e comprende il pranzo e il rilascio di attestati di partecipazione e di frequenza dei corsi.

IL PROGRAMMA

Ore 9.00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti (Adecco)

Ore 9.30 /17.30 Test drive su pista con istruttori Setra

In contemporanea nell’area paddock: prova pratica sul simulatore di guida bus del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo

Ore 11 Saluti istituzionali

Ore 12.00 Presentazione nuovi autobus Setra

Ore 14.00 Pausa pranzo

Ore 15 Ripresa attività

Ore 18.30 Conclusione evento

Corsi previsti:

Utilizzo del cronotachigrafo e aggiornamento normativa (Golia-Infogestweb)

Attività di verifica e controlli su strada (Golia-Infogestweb)

Guida sicura e simulazione con test (Università di Palermo)

Guida economica (Setra)

Elementi di primo soccorso (FormaLab)

I nuovi sistemi telematici di bordo e l’interazione con i conducenti (Bigo Solutions)

Innovazione tecnologica: Sistemi avanza_ di assistenza alla guida (ADAS e DSM) (Megathon)