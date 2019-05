15 giugno a Pergusa, il 16 e 17 nella Valle dei Templi

Il sogno di guidare su un bolide da oltre 600 cavalli. Tutti alla guida delle potenti vetture Ferrari e Lamborghini in Sicilia. La Ferrari 488 GTB e la Lamborghini Huracan Lp 610-4 di We Can Race ritornano sull’Isola dopo il grande successo delle date di aprile con tre nuovi appuntamenti, sabato 15 giugno all’Autodromo di Pergusa, in provincia di Enna, e domenica 16, lunedi 17 all’Autodromo Valle dei Templi di Racalmuto, nell’Agrigentino. Si tratta di una manifestazione unica di “driving experience” e guida in pista.

Tutti potranno scegliere di mettersi al volante di uno di questi bolidi da oltre 600 cavalli per sentire addosso l’adrenalina pura che vivono i piloti professionisti. Il sound inconfondibile del rombo dei motori, accelerazioni brucianti e frenate mozzafiato andranno in scena lungo questi due avvincenti tracciati siciliani regalando emozione uniche, impreziosite con foto e video irripetibili. In tribuna l’ingresso sarà gratuito.

Per la prima volta, arriva in Sicilia anche l’assoluto servizio esclusivo del Taxi Supercar, un giro turistico in pista come passeggeri ideato in particolare per le persone che presentano disabilità e che soffrono la grande adrenalina offerta dal Giro Mozzafiato, ideato per bambini, donne e non patentati, in cui i piloti raggiungono velocità incredibili.