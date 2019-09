il tentato omicidio a villapriolo

Tragedia stamane nell’Ennese.

Si trova in fin di vita una donna romena quarantenne ferita da colpi di pistola.

Secondo l’accusa a sparare è stato il convivente Gaetano Giannotto, 64 anni, di Villarosa (En) che è stato arrestato.

Il tentato omicidio è avvenuto in una casa in campagna in una frazione del comune, Villapriolo.

L’abitazione è di proprietà della donna, ricevuta in donazione da un anziano a cui faceva la badante.

La 40enne è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania dove i medici stanno tentando di salvarla.

Non si conoscono i motivi del gesto di Giannotto.