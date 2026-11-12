A trent’anni dalla scomparsa di Gesualdo Bufalino, la Sicilia celebra uno dei suoi scrittori più raffinati con un tour teatrale e culturale che attraverserà tutte e nove le province dell’Isola. Si intitola “Tre decenni senza Dino” il progetto promosso dal Comune di Comiso che porta in scena l’adattamento teatrale del capolavoro “Diceria dell’untore”, unendo il tributo letterario alla promozione turistica del territorio ibleo.

Le prime date: Enna, Caltagirone e Messina

Il sipario si alzerà sabato 14 novembre, alle ore 21, al Teatro Comunale Neglia di Enna. Il viaggio proseguirà poi lunedì 16 novembre (ore 21) al Cine Teatro Artanis di Caltagirone, per approdare giovedì 19 novembre (sempre alle 21) al Teatro Annibale di Francia di Messina. Queste prime tre tappe inaugurano un calendario fitto di appuntamenti che, fino alla fine del 2026, toccherà altrettanti teatri in tutte le nove province siciliane.

In scena “Diceria dell’untore”

Cuore pulsante dell’iniziativa è la trasposizione teatrale di “Diceria dell’untore”, prodotta dall’associazione culturale La Girandola. L’adattamento porta la firma di Giuseppe Ferlito, mentre la regia è affidata a Giampaolo Romania. Sul palco, a dar voce e corpo alle pagine dello scrittore comisano, ci saranno Marco Comitini, Giuseppe Ferlito, Leandra Gurrieri, Anita Indigeno, Giovanni Migliorisi e Salvo Purromuto.

Lo spettacolo ripercorre l’esperienza autobiografica vissuta da Bufalino nel 1946 nel sanatorio della Rocca, a Palermo, durante il ricovero per la tubercolosi. Attraverso i personaggi dell’opera, la messa in scena esplora il confine sottile tra vita e morte, il contrasto tra la freddezza della scienza e il calore dell’amore, offrendo al pubblico una profonda riflessione sulla speranza e sul bisogno umano di lasciare una traccia nella vita degli altri.

Letteratura e turismo: la vetrina per Comiso e gli Iblei

Realizzato con il contributo dell’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e la collaborazione della Fondazione Gesualdo Bufalino, il progetto punta a far dialogare cultura e promozione del territorio.

Accanto alle rappresentazioni serali, infatti, sono previste attività di valorizzazione dedicate a Comiso – la “città teatro” dalle architetture barocche che ha ispirato l’immaginario dello scrittore – al Parco Letterario Gesualdo Bufalino e all’intera area iblea. Durante le tappe del tour saranno presenti guide turistiche ed esperti del territorio, accompagnati dalla proiezione di video promozionali e dalla distribuzione gratuita di opuscoli e materiali informativi dedicati all’autore e ai suoi luoghi.