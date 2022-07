Due provvedimenti in arrivo

Due disegni di legge per dare sostegno, impulso e valore all’artigianato di qualità: uno si trova depositato all’Ars, l’atro a Palazzo Madama. Così la CNA si mobilita per spingere la politica ad approvarli prima della fine delle rispettive legislature. Se ne è parlato a Enna, in occasione di un apposito evento promosso dalla Confederazione.

La tutela dell’artigianato artistico

Per l’occasione sono arrivati il senatore Frabrizio Trentacoste e i parlamentari regionali Valentina Palmeri e Orazio Ragusa, che è anche presidente della Commissione Attività Produttive. Quello, fermo attualmente al Senato, riguarda la “Tutela e lo sviluppo dell’Artigianato Artistico nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale”: prevede fiscalità di vantaggio per le imprese artigianali artistiche e tradizionali, l’istituzione del marchio di origine e di qualità dei prodotti e l’istituzione della bottega come luogo di formazione.

Il ddl all’Ars in arrivo

E rispetto proprio a quest’ ultimo asset, arriva a supporto il disegno di legge di sala d’Ercole sul “Riconoscimento del titolo di Maestro Artigiano e Bottega Scuola”: una volta approvata la legge, i decreti attuativi saranno chiamati a definire le modalità di riconoscimento dei titoli, nonché le modalità di accesso a contributi e forme di sostegno specifiche per queste attività artigiane. Trentacoste, Palmeri e Ragusa hanno assicurato totale impegno “affinché si possa arrivare, in tempi rapidi, alla trasformazione dei due testi in legge”.

L’appello alle Istituzioni

A fare appello alle Istituzioni la massima espressione regionale dei mestieri che compongono l’artistico e il tradizionale. Hanno dato un fattivo e concreto contributo, raccogliendo la condivisione dei tre parlamentari, i presidenti regionali dei rispettivi ambiti professionali: Angelo Scalzo (lavorazione in legno), Giuliana Di Franco(Orificieria), Luigi Mulè Cascio(lavorazione del metallo), Giovanna Comes(restauratori), e Andrea Branciforte(ceramica) che è anche Presidente Nazionale del comparto. E a Enna, oltre ai vertici della CNA provinciale, rappresentati dal presidente Filippo Scivoli e dal segretario Stefano Rizzo, sono intervenuti il segretario nazionale dell’Artigianato Artistico, Gabriele Rotini, e Roberto Angelini dell’Ufficio Legislativo Nazionale. In prima fila i vertici della CNA regionale con il presidente Nello Battiato e il segretario Piero Giglione. Presenti anche il presidente provinciale Artistico-Tradizionale di CNA Enna, Salvo Giunta, e il segretario provinciale della CNA di Agrigento, Claudio Spoto.