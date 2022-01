Polemiche per la decisione dell’ateneo di non attivare la dad

Dopo la decisione di mantenere lo svolgimento degli esami in presenza si sollevano forti proteste degli studenti contro l’università Kore di Enna. Indignazione esternata dai gruppi Telegram a quelli Whatsapp fino ai social, dove oltretutto l’ateneo ha bloccato la possibilità di rilasciare commenti. A suscitare questo vespaio di polemiche la decisione di mantenere gli esami di profitto e quelli di laurea della sessione invernale gennaio-febbraio 2022 in presenza, ad eccezione dei positivi al covid19 o in quarantena che avranno la possibilità di svolgerlo online ma in altre date rispetto all’appello ordinario. A evidenziare questo momento di grande tensione una lettrice alla redazione di BlogSicilia.

La confusione

Si parla di decine e decine di studenti positivi o in quarantena: “A nessuno di loro – segnala la lettrice – è stata fornita alcuna indicazione nonostante l’invio dei documenti per accertare la veridicità delle loro condizioni”. Nel comunicato dell’università Kore, diffuso nella serata di sabato scorso 8 gennaio, si legge che il Crus, il comitato regionale universitario della Sicilia, ha mantenuto i criteri vigenti negli atenei dell’Isola. Ad essere contestato il fatto che solo in parte questa testi è vera almeno per quanto riguarda le “Linee guida” (rilevazione temperatura, green pass e mascherina all’entrata, obbligo vaccinale per il personale), ma le università di Palermo, Messina e Catania hanno deciso di attivare immediatamente la dad per gli esami di profitto con l’obiettivo di preservare la salute di studenti, professori e personale.

Decisioni in evoluzione

Nel comunicato diffuso dall’università degli studi di Enna “Kore” si legge ancora che le decisioni potranno cambiare “in ragione della eventuale evoluzione della situazione pandemica”. “Pertanto – sottolinea la lettrice alla nostra redazione – non possiamo considerarci ancora in piena emergenza? C’è grande preoccupazione tra gli studenti dal momento che sono stati messi nella condizione di sostenere l’appello in presenza con il rischio di venire contagiati dal covid19 o saltarlo completamente”. Da oggi, intanto, inizierà la sessione invernale e tanti studenti chiedono di essere ascoltati con il ripristino immediato della dad.

L’emergenza covid19

La città di Enna, e diversi altri centri dell’ennese e di altre province siciliane, è zona arancione da ieri e continua ad essere considerata una zona ad alto rischio. “Tra quei pochi commenti, poiché limitati e bloccati, sui profili social dell’università Kore – aggiunge la lettrice – si legge anche che la decisione va in contraddizione con l’ordinanza del sindaco di Enna che ha disposto la sospensione delle attività fino al 19 gennaio prossimo. Inoltre lo staff del primo cittadino ha risposto a diversi messaggi pervenuti che nella sua ordinanza è compresa anche la Kore”.

Associazione dei consumatori sugli scudi

In proposito fa sentire la sua voce anche il Movimento difesa del cittadino che è sulla stessa lunghezza d’onda degli studenti: “Tale decisione – scrive la presidente di Mdc Sicilia, Enrichetta Guerrieri – non collima con l’attuale esigenza sanitaria e con quanto deciso dal presidente della Regione, dall’assessore regionale e dai sindaci dei vari Comuni siciliani. La partecipazione in presenza dei ragazzi agli esami di profitto e alla sessione invernale di laurea comporta lo spostamento di migliaia di studenti che saranno costretti a prendere mezzi pubblici, per recarsi dalla propria residenza alla propria facoltà universitaria. In aula quasi certamente si creeranno degli assembramenti durante lo svolgimento degli esami di profitto e delle sessioni di laurea invernali. Tale stato di cose agevola certamente la diffusione del virus ed è decisamente molto rischiosa, sia per gli studenti che per le loro famiglie nelle quali i ragazzi torneranno dopo aver sostenuto i loro esami”.

Gli studenti “reporter”

Mdc ha quindi chiesto ufficialmente che venga attivata la dad almeno sino al prossimo 19 gennaio. “In caso contrario – tuona la Guierrieri – saremo costretti a chiedere agli studenti di fotografare gli assembramenti presenti nell’ateneo durante la sessione d’esame, invitandoli a denunciare dette circostanze ed a chiamare il 112 per un intervento immediato. Infine, ci mettiamo a disposizione degli studenti e delle loro famiglie se, nell’ipotesi di contagio al covid19 in facoltà, durante lo svolgimento degli esami di profitto o della sessione di laurea, intraprenderemo un’azione legale al fine di far emergere la vostra responsabilità civile, penale e sociale.

Il deputato Giarrizzo invia nota all’ateneo

In mattinata il deputato nazionale e vicepresidente della commissione Attività produttive alla Camera, Andrea Giarrizzo, ha inviato una nota alla Kore rappresentando il disagio e i rischi: “In considerazione della grande disponibilità mostrata anche nel recente passato dal rettore dell’università Kore, chiedo, quindi, di attivarsi al più presto, nel merito delle sue competenze, per consentire l’erogazione della didattica a distanza o mista a seconda delle situazioni, soprattutto per salvaguardare sia la salute degli studenti che il diritto allo studio, consentendo loro di seguire in sicurezza le lezioni e di sostenere gli esami di profitto del proprio corso di studi anche online”.