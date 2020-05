E' accaduto a Nicosia

Non si sarebbe limitato a vendere sigarette e francobolli un tabaccaio di Enna che, secondo quanto emerso nell’indagine degli agenti della Questura di Enna, smerciava marijuana ai suoi clienti. E’ accaduto a Nicosia dove c’è l’attività del commerciante che è stato denunciato in Procura per detenzione ai fini di spaccio di sostanze

stupefacenti.

Non è stato un controllo casuale quello dei poliziotti che, nei giorni scorsi, avrebbero ricevuto una soffiata sul conto del tabaccaio ed in effetti si sono presentati nel suo locale ed al termine della perquisizione sono state rinvenute 14 bustine contenente marijuana. Sono state poste sotto sequestro dagli inquirenti che, comunque, non hanno ancora chiuso le indagini, concentrate, intanto, sia sulla rete di vendita del commerciante sia sulla sua fonte di approvvigionamento. La polizia, infatti, intende verificare da quanto tempo andava avanti questo presunto commercio di erba ma sarebbe strategico, sotto l’aspetto investigativo, comprendere a chi si rivolgeva per quelle partite di droga.

“La droga – dopo la catalogazione, repertazione e analisi chimico-merceologica da parte dei tecnici della Polizia scientifica – verrà distrutta nei previsti inceneritori su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’attività di prevenzione e di contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, sull’intero territorio della provincia ennese, continua da parte della Polizia” fa sapere il questore di Enna, Corrado Basile.