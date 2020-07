Aperitivo a casa del Duca: i profumi di Sicilia

E’ tempo di riprendere le belle abitudini interrotte a causa dell’emergenza sanitaria globale e di godere dei luoghi in cui, grazie alla complicità degli spazi aperti è possibile rilassarsi nel pieno rispetto delle norme previste dall’ultimo DPCM.

Tra le attività che possiamo riprendere in tutta tranquillità, vi sono, sicuramente, gli aperitivi estivi alle Cantine Duca di Salaparuta, che rispettando le regole di sicurezza imposte da Covid-19 aprono i giardini mediterranei della cantina di Casteldaccia per una serata all’insegna di vino, cibo e musica.

L’appuntamento è per il prossimo venerdì 10 luglio 2020 all’interno degli ampi e ombreggiati spazi esterni del giardino, in un’atmosfera accogliente e tranquilla, per degustare le novità del mondo Duca di Salaparuta accompagnate da sfiziose stuzzicherie della gastronomia siciliana.

Un aperitivo al tramonto in totale relax in grado di garantire il distanziamento interpersonale

PROGRAMMA

. Visita guidata alla cantina dalle 19 alle 20

. Aperitivo a partire dalle 19.30

. Conclusione della serata entro le 22

Il costo d’ingresso previsto per partecipare alla serata sarà di € 15 a persona e include la visita guidata delle Cantine in piccoli gruppi, l’aperitivo, un calice di vino, Dj set con musica da ascolto. Eventuali ulteriori calici di vino avranno un costo aggiuntivo di € 5 cad.

La prenotazione è obbligatoria tramite il sito aziendale fino ad esaurimento posti