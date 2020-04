la richiesta del settore ristorativo al premier giuseppe conte

Lo chef siciliano pluripremiato Alessandro Petrillo del ristorante “La Scuderia” a Casteldaccia, in provincia di Palermo, ha rivolto, in occasione delle misure per l’emergenza sanitaria globale, un accorato appello all’attuale governo, nella persona del premier Giuseppe Conte, che riceviamo e, di seguito, pubblichiamo.