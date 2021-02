Dalla grande tradizione dei lieviti partenopei

Si chiama Babà, ma è una ciambella salata

Dalla tradizione napoletana, un pane farcito per evitare gli sprechi in cucina

Di facile preparazione, si puà conservare per diversi giorni senza perdere gusto e fragranza

E’ una ricetta che viene preparata nei giorni della Pasqua, perfetta per un pic nic nelle gite fuori porta

Provolone, pancetta a dadini e prosciutti, ecco gli ingredienti della farcitura

Il Babà salato è una ciambella rustica della tradizione culinaria napoletana. Un pane decisamente gustoso, farcito con salame, prosciutto cotto, pancetta e formaggio- E’ una pietanza adatta ad accompagnare l’ aperitivo o da portare per un picnic. Si tratta di un lievitato semplice da preparare e che farà felici tutti. Va preparato nello stampo che si usa per il maxi babà dolce, per dargli la caratteristica forma ad anello.

Questo ciambellone rustico viene preparato per la classica scampagnata della Pasquetta. E’ una pietanza che può essere consumata sia calda che fredda e si conserva per diversi giorni mantenendosi morbida e gradevole.

Il Babà salato a Napoli è considerato un rito. La ricetta si tramanda di generazione in generazione. Quella originale è finite nella pagine del libro “Frjienno magnanno”, del noto scrittore partenopeo, Luciano De Crescenzo. E’ la ricetta più genuina di questo lievito rustico.

Una cosa è sicura: questa torta salata nasce dall’esigenza di non gettare il cibo di scarto, usanza nota nel napoletano. Assemblando diversi ingredienti è venuto fuori il babà rustico.

Ecco gli ingredienti per il Babà salato

3 uova a temperatura ambiente

150 ml di latte

100 ml olio di semi di arachidi o preferito

300 g di farina

1 bustina di lievito istantaneo per torte salate

2 cucchiai di parmigiano reggiano

150 g di scamorza o provolone tagliati a dadini

200 g di salumi (salame napoletano, prosciutto cotto, pancetta)

sale q.b.

pepe q.b.

I nostri suggerimenti per la preparazione di questa ciambella rustica

Preparate gli ingredienti per farcire il babà. Tagliate il prosciutto cotto e la pancetta a dadini. Passate al salame e tagliatelo a fette, poi a dadini. Tagliate il provolone a dadini leggermente più grandi. In una ciotola capiente versate la farina e create al centro una fontana. Scaldate leggermente il latte e sciogliete il lievito di birra al suo interno. Unite il latte alla farina e mescolate. Aggiungete l’olio e le uova. Continuate a lavorare l’impasto. Unite il parmigiano e il sale e amalgamateli bene al resto dell’impasto Aggiungete il formaggio, il salame, la pancetta e il prosciutto cotto all’impasto pronto. Mescolate bene in modo che gli ingredienti siano ben distribuiti. Versate il composto in una tortiera precedentemente imburrata e infarinata. Coprite con la pellicola alimentare e lasciate lievitare per circa tre ore nel forno spento. Cuocete il babà rustico a 180° per circa un’ora e fate raffreddare.