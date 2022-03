Dal Belgio alla Sicilia per una portata regale

Il Brasato alla birra è un piatto della cucina europea. E’ la versione belga di una tecnica di cottura molto diffusa nel Nord Italia, dove le carni brasate vengono abbinate a vini rossi corposi come il Barbera e il Barolo. Per dare un tocco di sprint in più, la brasatura della carne verrà affidata, con questa ricetta, alla più antica delle bevande, la birra. La versione originale, come detto, arriva dal Belgio e si chiama Carbonade Flamande. E’ un piatto a base di carne di manzo cotto molto lentamente nella birra insieme a cipolle e pane raffermo.

Per ottenere un risultato eccezionale ci sono due piccoli segreti. Il primo consiste nella scelta di un taglio di carne adatto alla tecnica di cottura (il cappello del prete è perfetto). Il secondo segreto è nella scelta della birra da utilizzare per la salsa di accompagnamento e per far marinare la carne. Da questo punto di vista, il nostro suggerimento è affidarvi alla grande e giovane tradizione delle birre artigianali siciliane. Grazie a una sapiente lavorazione, le aziende siciliane offrono delle birre in grado di armonizzarsi perfettamente con le più complesse tecniche di cucina, donando aromi e profumi della nostra tradizionale agroalimentare.

Gli ingredienti per il brasato alla birra

1 kg di cappello del prete, scamone di manzo o reale

3 bottiglie di birra

2 carote

2 coste di sedano

3 cipolle

3 scalogni

ginepro

noce moscata

chiodi di garofano

2 foglie di alloro

1 rametto di rosmarino

sale e pepe

olio extra vergine di oliva o 2 cucchiai di burro

Per la salsa

2 cucchiai di burro

1 cucchiaio di farina per addensare la salsa, se fosse troppo liquida

Come preparare il brasato alla birra

L’ingrediente fondamentale per la perfetta riuscita del brasato alla birra è il tempo. Niente fretta: prima marinate la carne con tutti gli ingredienti, lasciatela dormire una notte in frigorifero e poi preparatevi ad una lunga cottura. Scolate la carne e asciugatela con della carta. Scaldate una pentola di ghisa dal fondo spesso e rosolate la carne da ogni lato per qualche minuto, poi aggiungete il liquido della marinatura, con tutte le verdure, mettete il coperchio e cuocete per 3 ore.

Fiamma bassa, senza fretta e ogni tanto ricordatevi di dare un’occhiata. Magari tenete un’altra bottiglia di birra a portata di mano, così manterrete voi e il brasato ben idratati. Dopo 3 ore di cottura, per capire se la carne è cotta a puntino, infilzatela con una forchetta, se penetra senza difficoltà è cotta. Scolate la carne e fatela raffreddare prima di tagliarla. Per la salsa: eliminate le spezie, passate al colino le verdure, rimettete nel sugo, aggiungete 1 cucchiaio di burro e rimescolate. Se dovesse essere troppo liquida, aggiungete 1 cucchiaio di farina o amido di mais e fate cuocere per 5 minuti.