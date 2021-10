Risotto alla cipolla rossa

La cipolla è un alimento essenziale della nostra alimentazione

Come ingrediente del risotto sprigiona tutta la sua essenza e il suo sapore

La cipolla rossa è una delle regine della nostra tavola. Cruda o cotta, fa bene alla salute. Si può preparare in mille modi, ma per valorizzare al massimo il suo profumo e la sua dolcezza, provatela come ingrediente principale di un risotto. Con questa tecnica verranno valorizzate tutte le sfumature di sapore della cipolla, anche grazie al velo di parmigiano che verrà utilizzato, insieme al burro, per mantecare questa pietanza. Il risultato sarà un piatto ricco di sapori e realizzato con facilità. Oltretutto, gli elementi sono così semplici ed economici che preparare questo piatto è un esempio di buona gestione domestica.

Gli ingredienti del risotto alla cipolla rossa

400 gr di riso Carnaroli

3 cipolle rosse

1/2 bicchiere di vino bianco

q.b. di brodo vegetale

100 gr di parmigiano o caciocavallo fresco

q.b. olio EVO

q.b. sale

a scelta un pizzico di pepe

La ricetta del risotto alla cipolla rossa

Prima di tutto sbucciate le cipolle e tritatele finemente. A questo punto versatele in una padella e fatele soffriggere con 20 g di burro. Quando le cipolle saranno imbiondite, aggiungete il riso e lasciatelo tostare per 4 minuti su un fornello a fiamma debole, quindi sfumate con il vino bianco facendo evaporare i vapori dell’alcol. Aggiungete una mestolata di brodo e lasciate che si asciughi, per poi ripetere l’operazione fino a cottura ultimata.

Non appena il riso sarà cotto a puntino spegnete il fuoco, mantecate con il burro e il parmigiano grattugiato, quindi lasciate riposare per alcuni minuti. Guarnite con qualche fettina di cipolla rossa che avete tenuto da parte. Servite il risotto molto caldo.