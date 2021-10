Una salsa dal sapore veramente siciliano

Cipolla, pistacchi e piacentino ennese: la salsa che parla siciliano

Una spaghettata leggera e saporita con tre prodotti dell’eccellenza agroalimentare siciliana

Una spaghettata made in Sicily? Per un condimento ricco di sapore, che parla il sapore della nostra terra vanno usati tre ingredienti che appartengono alla più alta tradizione agroalimentare dei nostri territori. Eccoli in ordine di apparizione: la cipolla bianca di Giarratana, i pistacchi di Bronte e il piacentino ennese. Grazie all’utilizzo di queste tre eccellenze, la nostra spaghettata avrà un carattere siculo. In più, questa ricetta oltre ad essere molto semplice da preparare è anche veloce. Perfetta, quindi, per una cena o un pranzo last minute, quando si vuol fare bella figura con i propri commensali. La ricetta di oggi è anche molto leggera e naturale. Tutte le preparazioni sono fatte a crudo o con una leggera bollitura. Non si usano soffritti.

Ecco gli ingredienti per la spaghettata made in Sicily

100 gr di spaghetti

30 gr di granella di pistacchio di Bronte

1/4 di cipolla di Giarratana

olio extravergine d’oliva

la scorza di un limone grattugiata

20 gr di pecorino (io ho usato il Piacentinu Ennese)

una bella foglia di basilico per la guarnizione

Come preparare la spaghettata made in Sicily

La prima cosa da fare è preparare la crema di cipolle. Riempite d’acqua una pentola capiente e mettetela sul fuoco. Appena l’acqua bolle immergete la cipolla e fatela cuocere per qualche minuto. Quando la cipolla è pronta tiratela fuori dall’acqua e immergete gli spaghetti, che andranno cotti nell’acqua dove è stata preparata la cipolla.

A questo punto la crema di cipolla e pistacchi va unita con l’emulsione. Quando la pasta è cotta al dente, scolate e condite con la salsa che avete realizzato. Decorate con la scorza di limone avanzata e con qualche foglia di basilico.