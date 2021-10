La chiamano la perla degli iblei

Cipolla di Giarratana, la perla degli iblei

Cipolla gratinata, una tecnica di cottura semplice per valorizzare al meglio l’ingrediente

Si raccoglie sino alla fine di settembre. Ma ancora si può trovare nei mercati

La Cipolla di Giarratana gratinata al forno è una piccola delizia che racconta le eccellenze della nostra terra. La “Giarratana” è una varietà di cipolla che prende l nome dalla cittadina del ragusano. La caratteristica di questo bulbo è l’essere straordinariamente grande. Il peso di ciascuna cipolla variare dai 500 grammi fino ai tre chili Ha un sapore dolce e una consistenza croccante.

Prodotto unico in cucina per la sua versatilità è diventata un presidio “slow food“. E’ ottima da mangiare al forno, bollita, cruda in insalata, sulla pizza o come contorno. E’ anche uno degli ingredienti principali della leggendaria scaccia ragusana, la focaccia ripiena tipica di quella provincia.

Una delle ricette più gustose per valorizzare al massimo questo ingrediente è la cottura al forno con gratinatura. Con questa tecnica, con l’abbinamento di qualche cappero siciliano. si otterrà una pietanza ricca di sapore e deliziosa.

Gli ingredienti per la cipolla di Giarratana gratinata al forno

1 “Giarratana”

100 gr Formaggio grattugiato

Pan grattato q.b.

Olio di oliva q.b.

Origano q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Capperi sotto sale (a piacere)

La preparazione della cipolla di Giarratana gratinata al forno

Eliminate la parte esterna delle cipolle, lavatele ed asciugatele. Fate delle incisioni sulle cipolle tagliate a metà, per favorire la cottura e l’assorbimento degli ingredienti. Dividete ogni bulbo in due parti, per lungo. Disponetele su una leccarda da forno. Cospargete le cipolle con il pan grattato, con il formaggio grattugiato, l’origano, il sale, e il pepe. Alla fine irrorate le cipolle con abbondante olio di oliva. Potete aggiungere anche dei capperi, dissalati e tagliati al coltello finemente.

Infornate le vostre cipolle in forno già caldo per circa quaranta minuti a 200 gradi. Dopo aver controllato la cottura, passatele al grill per altri dieci minuti.