Una ricetta della tradizione messinese

Calamari in tegame, la ricetta alla messinese

Un piatto di fine estate, da condire con sugo di pomodoro, uvetta e pinoli

L’intingolo in cui cuocere i molluschi richiama la “scarpetta”

I calamari in tegame sono una ricetta della tradizione culinaria messinese. E’ una preparazione abbastanza semplice, che grazie all’abbinamento in umido con prodotti della tradizione siciliana, diventa un piatto speciale, un ritratto dei sapori del Mediterraneo. I calamari sono un ingrediente molto versatile e gustoso e si possono preparare in mille modi diversi.

Con questa ricetta, i calamari vanno cucinati in padella con un po’ di pomodoro e pochi altri ingredienti, A fine cottura, i molluschi saranno teneri e l’intingolo che li accompagna diventa un obbligo per gli appassionati della “scarpetta”. Per ottenere il meglio da questa preparazione, va aggiunta dell’uvetta, qualche foglia di prezzemolo e una manciata di pinoli. Questi tre ingredienti doneranno dolcezza, freschezza, e croccantezza a un piatto che evoca i sapori tradizionali della cucina siciliana.

Gli ingredienti per i calamari in tegame

Calamari puliti 1 kg

Cipolla 1

Spicchio di aglio 1

Pomodoro pelato 250 gr

Prezzemolo 1 ciuffo

Pinoli 1 cucchiaio

Uvetta 1 cucchiaio

Olio EVO q.b.

Sale q.b.

Pepe nero q.b.

La ricetta di chef Luca Pappagallo per i calamari in tegame

Per realizzare la ricetta dei calamari in umido in tegame per prima cosa andate a fare un trito con la cipolla, il prezzemolo e l’aglio, quindi fatelo soffriggere in una padella o in un tegame, possibilmente in ghisa con un generoso filo di olio.

Quando avrà soffritto per un paio di minuti aggiungete l’uvetta e i pinoli e fate prendere calore. Dopo ancora qualche minuto aggiungete i pomodori pelati rotti a mano.

Mettete il fuoco al minimo e nel frattempo andate a pulire e affettare i calamari. In questo caso abbiamo utilizzato i freschi, ma potete tranquillamente utilizzare quelli congelati. Dividete le alette dal corpo e quindi tagliate quest’ultimo a rondelle. Fatto ciò trasferite tutto nella casseruola, mescolate e coprite con un coperchio. Cuocete per almeno 20 minuti.

Trascorso questo tempo salate e pepate, mescolate, controllate se c’è sufficiente acqua, quindi scoprite e continuate la cottura per almeno 20 minuti.