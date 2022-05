La puntata di domani dal Centro Fieristico Giotto di Palermo

Casa Minutella va in trasferta ad Expocook, la fiera dedicata al settore della ristorazione che si terrà a Palermo, dal 9 al 12 maggio 2022. “Quella di domani è la prima delle due puntate che abbiamo deciso di dedicare a questo evento -spiega Massimo Minutella – perchè come sempre voglio raccontare la Sicilia da ogni prospettiva. E in questo caso abbiamo reputato importante fare un salto nel meraviglioso mondo della ristorazione e delle eccellenze dell’agroalimentare siciliano”. L’appuntamento, come sempre, è domani, martedì 10 maggio, alle 14.45 in diretta su BlogSicilia.it e su Video Regione (canale 14 del digitale terrestre). Per raccontare Expocook, l’inviato di Casa Minutella, Antonio Turco, andrà in giro per i padiglioni della Fiera per raccontare in presa diretta quello che succede nei giorni della manifestazione.

Expocook racconta le eccellenze del mondo della ristorazione

ExpoCook giunge quest’anno alla sua sesta edizione. E’ una fiera dedicata al settore della ristorazione, che ha per obiettivo mettere il gusto, in tutte le sue forme, al centro della discussione. L’edizione 2022 si tiene al Centro Fieristico Giotto di Palermo, dal 9 al 12 maggio. Tra gli espositori della rassegna spazio non soltanto alle eccellenze enogastronomiche: Expocook è anche uno spaccato del settore della ristorazione, delle attrezzature professionali, dell’hotellerie e complements. Nei quattro giorni dell’evento sono previste degustazioni, assaggi, talk e cooking show rivolti non solo agli operatori del settore ma anche al pubblico degli appassionati.

Tra gli ospiti della rassegna lo chef Heinz Beck e il bartender Giorgio Fadda

Ad Expocook anche quest’anno è prevista una parata di stelle del mondo della ristorazione. Tra loro ricordiamo Heinz Beck, chef del ristorante La Pergola di Roma, pluripremiato da tutte le più importanti riviste di food, con tre stelle Michelin. Per la pasticceria arriva Giuseppe Amato, considerato il miglior pasticciere da ristorazione al mondo. Sul palco di Expocook salirà anche Tony Lo Coco, chef del ristorante “I Pupi” di Bagheria, anche lui con una stella Michelin. Ed ancora gli chef Natale Giunta e Rocco Pozzullo, il maestro della pizza Daniele Vaccarella e Giorgio Fadda, il presidente dell’Associazione mondiale dei bartenders.

