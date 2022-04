Dal 9 al 12 maggio

Degustazioni, talk e gare di cucina: è stata presentata a Palermo la sesta edizione di ExpoCook. La manifestazione enogastronomica, dedicata alle eccellenze siciliane del settore, andrà in scena al centro fieristico di piazzale Giotto dal 9 al 12 maggio. Una quattro giorni di eventi dedicata non solo ai prodotti tipici, ma anche alle attrezzature professionali e ai servizi del comparto Ho.Re.Ca. Prevista una folta presenza di show cooking, con grande spazio dedicato ai campionati mondiali di pizza a squadre.

ExpoCook 2022, novità e curiosità

Un ritorno dell’evento dopo lo stop imposto dal periodo pandemico. Tanti gli stand, nei quali si potranno effettuare degustazioni, talk e gare di cucina. Eventi rivolti non solo agli operatori del settore ma anche ad un pubblico di appassionati sempre più nutrito. Fra le novità di questa sesta edizione vi è la location. Posto infatti che la Fiera del Mediterraneo è ancora destinata ad hub vaccinale per l’emergenza covid, gli organizzatori hanno optato per allestire un’area all’interno di piazzale Giotto. Zona più ampia con padiglioni per ogni settore e spazi espositivi, con la presenza delle aziende dell’eccellenza enogastronomica siciliana. Presenti alla manifestazione chef stellati e ospiti di rilievo internazionale. Fra gli eventi che richiameranno l’attenzione degli appassionati, gli organizzatori hanno annunciato un’edizione speciale dei campionati mondiali di pizza a squadre.

Sciortino: “Torniamo in presenza”

A presentare le novità dell’edizione 2022 è Fabio Sciortino, project manager dell’Expocook. “Dopo due anni di fermo totale, torniamo in presenza in una nuova location. La Fiera del Mediterraneo è ancora hub vaccinale. Ma la location del centro fieristico Giotto è strepitosa. Stiamo allestendo delle tensostrutture gigantesche. Gli appuntamenti sono tanti, così come gli special guest. Abbiamo presenze internazionali di rilievo. Abbiamo pasticceri e pizzaioli pluripremiati. Particolare spazio verrà destinato alla pizza, che vedrà l’edizione del campionato del mondo a squadre”.

Fipe: “E’ un momento di rinascita”

Sulla stessa linea anche Antonio Cossone, rappresentante della FIPE. “Mi dispiace e mi piace allo stesso tempo ricordare la famosa edizione che vide, dall’oggi al domani, crollare un mondo. Dal 1 maggio cambieranno moltissime regole. Verrà abolito il green pass e la mascherine al chiuso spariranno in moltissimi posti. E’ una rinascita totale che vede il mondo del food & beverage che si affaccia con un’altra veste, a viso scoperto. Finalmente, come si ci aspettava da due anni”.