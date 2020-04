in attesa della bella stagione concediamoci una Norma "fuori norma"

La pasta alla Norma è un must della cucina siciliana che, solitamente, si cucina nel periodo estivo, durante il quale è sufficiente la preparazione del sugo di pomodoro e la frittura delle melanzane, unite all’inconfondibile e penetrante profumo della mentuccia fresca e la finale grattugiata di ricotta salata, per dare un senso alla giornata.

Per i siciliani, infatti, la preparazione di questo piatto, di origine catanese, è un vero e proprio rituale che ci trasporta immediatamente alla spensieratezza dei pranzi estivi d’infanzia, quando, in vacanza, affamati al ritorno dal mare, si veniva accolti dal profumo emanato dalle pentole contenenti il condimento di pomodoro e melanzane che faceva capolino dai fornelli della cucina della casa al mare.

Come anticipato, la “Pasta alla Norma” , il cui nome si dice derivi da un’esclamazione fatta da un noto commediografo catanese che dopo aver assaggiato questo piatto sembra abbia detto “È una Norma!” paragonandola all’opera di Vincenzo Bellini, è un piatto prettamente estivo che rappresenta un pasto completo anche dal punto di vista nutrizionale poiché determina un apporto di carboidrati, proteine (ricotta), vitamine e sali minerali (pomodori e melanzane), grassi (olio e ricotta).

In attesa dell’estate, tuttavia, se doveste svegliarvi con un “irrefrenabile” desiderio di gustare questo piatto anche durante tutto il resto dell’anno, regalandovi così la temporanea illusione dell’arrivo della bella stagione, potete ricorrere ad un condimento già pronto come il sugo alla norma siciliano preparato a base di ingredienti di qualità tutti rigorosamente made in Sicily, che potrete acquistare direttamente sul sito di InSicilia,

l’e-commerce di prodotti tipici siciliani che ha aderito alle campagne social #iorestoacasa e #iomangioebevosiciliano per consentirvi di ricevere la spesa comodamente a domicilio.

Per accompagnare degnamente questo condimento abbiamo scelto le caserecce di semola dell’azienda Etna che si prestano perfettamente ad accogliere un condimento dal gusto deciso in cui la dolcezza del pomodoro avvolge le melanzane in un unicum ben equilibrato. Sebbene nel condimento la parte sapida sia donata dalla presenza della ricotta salata, possiamo finire il piatto, con una generosa grattugiata di ricotta salata in scaglie che ne evidenzierà maggiormente la personalità. In abbinamento consigliamo un Nero d’Avola dell’azienda Picciotto che ben reggerà, con un tannino robusto ma elegante, il carattere deciso di questo primo piatto.