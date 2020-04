prepariamo un piatto che ci faccia sentire in vacanza

A volte basta poco per sentirsi in vacanza. Ad esempio cucinare un piatto che ci ricorda i profumi e i sapori che abbiamo assaporato durante un viaggio rappresenta una consolazione, neanche tanto “magra”, del fatto che le ferie siano terminate e che siamo costretti a tornare alla quotidianità.

Per questo motivo, in tanti, al ritorno dalle tanto agognate vacanze, estive o invernali, sono soliti riprodurre per giorni o, addirittura, settimane, tutte le pietanze assaggiate tipiche dei luoghi visitati per rievocare i bei momenti vissuti e lasciare a sé stessi il tempo di metabolizzare il fatto che, ormai, pian piano siano entrati a far parte del nostro passato sotto forma di ricordi.

Per questo motivo oggi, aprendo la nostra dispensa virtuale di InSicilia, l’e-commerce di prodotti tipici siciliani che ha aderito alle campagne social #iorestoacasa e #iomangioebevosiciliano per consentirvi di ricevere la spesa comodamente a domicilio, abbiamo trovato alcuni ingredienti perfetti per realizzare un primo piatto gustoso ai sapori tipici dell’isola di Favignana, preparando il quale ci sembrerà, almeno in parte, di essere in vacanza in riva al mare.

Per prepararlo abbiamo scelto Casarecce di Semola di Pasta Etna Alberto Poiatti la cui consistenza “callosa” unita alla forma “cava” ben si prestano ad accogliere un condimento gustoso e di grande personalità come il pesto favignanese dell’azienda siciliana “Gusti e sapori mediterranei”

in cui il gusto intenso del pomodoro secco viene esaltato dal quello dei capperi e olive creando un unicum dal sapore equilibrato ed armonioso. Per aggiungere ulteriore gusto, dopo avere cotto le caserecce al dente e averle mantecate in padella insieme al condimento insieme a qualche mestolo di acqua di cottura, potrete, una volta impiattate, decorarle con alcuni capperi sottosale al sale di Sicilia che avrete, precedentemente dissalato in acqua tiepida, e cospargere il piatto con mollica e mandorle tostateche lo impreziosirà con croccantezza e piacevoli note tostate. A completare il tutto, in abbinamento potete accompagnare il pasto con un calice di Vino Rosso Costadune Frappato della Cantina Mandrarossa di Menfi la cui fragranza fruttata, che caratterizza in modo inconfondibile il bouquet dei vini derivanti da questo vitigno, ben si sposa, per contrasto, con la personalità di questo piatto. Costadune è, infatti, un vino giovane e fresco, che intriga per i sentori spiccatamente fruttati di amarena e melograno.