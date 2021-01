Una verdura versatile da usare per mille ricette

Bistecca di cavolfiore, piatto ricco di sapore e povero di grassi

Cavolfiore e inverno sono un binomio inscindibile per la nostra dieta quotidiana

Questo ortaggio può essere utilizzato con diverse tecniche di cottira, per fare couscous o condire la pasta

E’ una verdura adatta a tutti i regimi dietetici

Del cavolfiore non si butta nulla, anche le foglie sono edibili

ll cavolfiore è la verdura regina del periodo invernale. Questo ortaggio è molto versatile; una volta sbollentato può essere saltato in padella, arrostito, fritto, impanato, usato come condimento per la pasta. Il cavolfiore può essere utilizzato per fare couscous, finte pizze. E anche considerato un sostituto della carne nella dieta vegana, una volta trasformato in polpette o pasticci vari. Questa verdura è adatta a tutti i regimi dietetici, spesso viene usata come sostituto dei carboidrati nelle diete low carb.

La ricetta di oggi è dedicata alla bistecca di cavolfiore, un secondo piatto ricco di sostanze nutrienti ed a basso contenuto di grassi.

Ecco gli ingredienti per la nostra bistecca green

3 cavolfiori preferibilmente colorati

4 o 5 filetto di acciughe

1 o 2 spicchi d’aglio

5 o 6 pomodorini secchi

1 cucchiaio di capperi ben sciacquati

2 cucchiai di olive nere taggiasche senza nocciolo

2 cucchiai di mandorle a lamelle

2 cucchiai d’olio evo

3 cucchiai di parmigiano

Timo fresco e prezzemolo fresco

La bistecca di cavolfiore va preparata in questo modo

Prendete i cavolfiori, puliteli dalle foglie esterne e tenendoli in piedi sul tagliere affettateli perpendicolarmente al tagliere e ricavate due o tre bistecche dalla parte centrale. Tenete da parte il resto dell’ortaggio per altre preparazioni. Tenete da parte un cucchiaio di olive e uno di mandorle e mettete tutti gli altri ingredienti tranne il parmigiano in un tritatutto e tritate fino a ottenere una specie di pesto grossolano. Disponete le bistecche di cavolfiore su una teglia ricoperta di carta da forno con un filo d’olio. Conditele con la gremolada e massaggiate bene per distribuire il condimento in maniera uniforme. Infornate a 200° per circa 30 minuti, coprendo con un foglio di alluminio per evitare che la bistecca si bruci. A cinque minuti dalla fine della cottura, spolverate con del parmigiano e unite le olive e le mandorle rimanenti. La bistecca va servita calda.