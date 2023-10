Un piatto dello street food sudamericano

Chicarrones, sono bocconcini di maiale che vanno marinati nelle spezie prima della doppia cottura. E ‘importante cuocerli nella loro cotenna, per far sfrigolare bene in padella. Questi bocconcini di pancetta di maiale, prima stufati, poi saltati in padella nel loro grasso. Di questa ricetta si sa veramente poco. Piatto diventato simbolo della cucina in Sud America, forse ha origini nelle Filippine o addirittura in Romania. Di sicuro è un piatto che per sapore e facilità di preparazione strizza l’occhio alla categoria street food.

Il segreto per prepararli è semplice. Bisogna tenere a mente il vecchio detto che recita: del maiale si usa tutto e non si butta via niente. In questo caso, la carne di maiale dovrà essere cotta con la cotenna. Altrimenti addio all’effetto crock. Altra particolarità è la doppia cottura: i bocconcini di maiale vanno prima cotti in padella con acqua e poi vanno fatti soffriggere nel loro stesso grasso.

Gli ingredienti per i chicarrones

Pancetta fresca 1,5 kg

Peperoncino in polvere 1 cucchiaio

Origano 1 cucchiaio

Paprica dolce 1 cucchiaio

Timo secco 1 cucchiaio

Limone 1

Pepe q.b.

Sale q.b.

Come preparare i chicarrones

Prendete il pezzo di maiale e dividetelo a cubetti della stessa grandezza. Mettete i del maiale i in una ciotola e aggiungete le spezie: paprika, peperoncino, origano, sale, timo e girate bene. Successivamente aggiungete il limone e date una nuova mescolata per far insaporire.

Dopo aver fatto marinare le carni per mezzora, prendete una casseruola bella ampia e in essa, senza mettere alcun grasso, aggiungete i pezzi di maiale, coprite con l’acqua e fate cuocere per circa un’ora. Quando si sarà consumata tutta l’acqua mettete un paraschizzi e fate soffriggere i pezzi nel loro grasso. Quando saranno bruniti e avranno sviluppato una crosticina golosa e croccante, i chicarrones sono pronti per essere gustati.