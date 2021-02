Polpette di San Biagio, dal Cilento una ricetta croccante e dorata per Carnevale

11/02/2021

11/02/2021

Dal Cilento arriva la polpetta di Carnevale

Piatto della tradizione contadina, si prepara con patate e formaggio cilentino. A questi due ingredienti basi si possono aggiungere salumi, uova e spezie

Il formaggio caprino prodotto nel Cilento è chiamato in dialetto “casu”. E’ una produzione molto antica: le forme sono cilindriche di colore bianco e di due distinte varietà, dolce se prodotto con caglio di vitello, più intenso e leggermente piccante se si utilizza il caglio di capretto.

Le polpette di San Biagio sono un piatto tipico della cucina di quel meraviglio lembo d’Italia che è il Cilento. In quella zona, vicino a Salerno, per Carnevale si preparano queste polpette a base di patate e formaggio caprino cilentino. Rispettando la tradizione carnevalizia, anche queste polpette vanno rigorosamente fritte.

Le polpette di San Biagio sono preparate con ingredienti ricchi e sostanziosi. E’ una ricetta della tradizione contadina. Anche per questo ne esistono parecchie versioni. In origine erano un piatto povero, di riciclo.

Ingredienti per le polpette cilentine di Carnevale

1 Kg di patate bollite,

200 g di salame a pezzetti,

250 g di formaggio caprino cilentano grattugiato,

300 g di pane raffermo grattugiato,

5 uova,

prezzemolo tritato,

sale,

pepe

olio per friggere

Per preparare questa ricetta, seguite queste indicazioni

Lessate le patate in abbondante acqua, in alternativa potete cucinarle a vapore o al microonde (tagliandole a cubetti e cuocendole a 800 w per 20 minuti). Schiacciate le patate e amalgamatele in una terrina con tutti gli ingredienti: le uova, il formaggio grattugiato, i salumi, il pane. Profumate con prezzemolo tritato e regolate di sale e pepe. Formate con le mani delle polpette grandi quanto una grossa noce. Friggete le polpette di San Biagio in olio caldo, rigirandole spesso fino a quando non saranno dorate in modo uniforme. Scolatele su carta assorbente e servite calde.