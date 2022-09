Una ricetta di Alessandro Borghese

Cipolla di Tropea, pipi cruschi e vin santo: ecco gli ingredienti principali, e un po’ insoliti, per una spaghettata alla “moda”. Il connubio tra questi sapori è una sperimentazione di Alessandro Borghese, uno degli chef più amati dal pubblico della tv.

Della cipolla di Tropea e delle sue virtù sappiamo tutto. Meno conosciuti sono i pipi cruschi. Di cosa si tratta? I pipi cruschi sono il derivato della coltivazione di un particolare peperone lucano, il peperone di Senise IGP, che poi viene sottoposto a essiccazione. Il nome peperone crusco è dato dalla croccantezza che questi peperoni assumono quando vengono fritti dopo la fase di essiccatura.

Gli ingredienti necessaru

400 gr Spaghetti

4 di Tropea Cipolle

70 gr Burro

100 ml Vin santo

150 gr Parmigiano

4 peperoncini

q.b. Sale

Come preparare gli spaghetti con la Cipolla di Tropea

Mettere a cuocere gli spaghetti in acqua bollente e salata. Tagliare le cipolle a velo, farle stufare lentamente con il burro e, a cottura ultimata, sfumare col vin santo.

Nel frattempo, eliminare l’interno filamentoso e i semi dei pipi cruschi. I peperoncini vanno poi tagliati a pezzi per poi essere messi a rosolare in un padellino con un filo d’olio. La cottura deve renderli croccanti.

Scolare la pasta al dente, unirla alla cipolla stufata e terminare la cottura.

Servire gli spaghetti, aggiungendo del parmigiano e decorando con i pipi cruschi.