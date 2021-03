Sono dei piccoli panini croccanti

Colombine di pane, il sapore croccante della tradizione pasquale

Regalare una colomba a Pasqua è un segno di pace che si tramanda da una tradizione dell’epoca longobarda

Le colombine sono dei semplici panini modellati per prendere la forma del simbolo di Pasqua

Per realizzare gli occhi delle colombe, utilizzate dei chiodi di garofano

Le colombine di pane sono un piccolo regalo culinario da preparare in occasione della Pasqua. Sono dei semplici panini da modellare per far sì che ricordino la tradizionale colomba pasquale. La preparazione è abbastanza semplice. Dopo aver preparato un semplice impasto di pasta di pane, che basterà avvolgere con semplice intreccio, creare una piccola testa ed il becco della colomba. Le colombine possono essere realizzate anche con la pasta brioche. I chiodi di garofano sono indispensabili per creare gli occhi. State attenti a creare qualche taglio sulla coda, un piccolo ma importante dettaglio.

La storia di questa tradizione

La leggenda vuole che l’origine della colomba risalga all’epoca longobarda, quando il re Alboino, durante l’assedio della città di Pavia, che durò circa tre anni e terminò proprio poco prima del periodo pasquale, ricevette in dono dalla popolazione del luogo un pane dolce a forma di colomba in segno di pace

Gli ingredienti per preparare le colombine di pane

500 gr di farina 0

10 gr di lievito di birra

260 ml di acqua

1 cucchiaio raso di sale

olio di oliva extravergine

chiodi di garofano

La videoricetta

Ecco come preparare le colombine di pane

Disponete la farina a fontana e versate al centro il lievito sbriciolato e l’acqua. Impastate piegando la pasta su se stessa più volte, facendo così assorbire tutta l’acqua. In ultimo aggiungete il sale. Continuate ad impastare fino a quando non otterrete un panetto liscio ed elastico.

Ricoprite l'impasto con un canovaccio pulito e lasciatelo lievitare per 3 ore. Ripreso l'impasto dividetelo in pezzetti e, su una spianatoia, formate dei cilindretti. Fate dei piccoli taglietti alla coda e, con una pallina d'impasto, formate la testa. Create il becco allungando un po' la pallina con la punta delle dita e con i chiodi di garofano fate invece gli occhi. Trasferite le colombe in una leccarda rivestita di carta forno e spennellatele con dell'olio.

Cuocetele quindi in forno a 200 °C per 20 minuti.