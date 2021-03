Un piatto croccante che Hamza e Cacioppo hanno preso a morsi

Costolette d’agnello con una salsa “special ale”, ai fornelli di Trazzera c’è lo showman Cacioppo

Giovanni Cacioppo guest star della puntata di Trazzera

guest star della puntata di Trazzera, il cooking show in onda dal lunedì al venerdì alle 12,30 e in replica alle 19,00. In contemporanea su VideoRegione e Blogsicilia.it

Il programma è condotto da Sonia Hamza mentre la parte culinaria è affidata allo chef Gianvito Gaglio

IL PIATTO DI OGGI

Costolette d’agnello con birra special Ale (ovviamente del birrificio Bruno Ribadi) e cipollotti. A Trazzera oggi arriva un piatto semplice della cucina popolare. A fornelli lo showman Giovanni Cacioppo, alla sua seconda presenza al cooking show

La FRASE Tempo di pandemia e di lockdown. Durante la preparazione della ricetta, Sonia Hamza ha chiesto a Cacioppo cosa fa in questi giorni di lockdown. La risposta del comico è disarmante: “Dipingo il cancello di casa, non so quante volte ho già ripassato la vernice”. Da quasi un anno, le attività di attori e cantanti sono praticamente ferme… Con molta eleganza, Cacioppo ha fatto notare quanto difficile sia oggi la vita degli attori.

GLI INGREDIENTI PER LE COSTOLETTE

1 carré di agnello

1 bicchiere di special ale

9 cipollotti

100 gr farina

Olio evo qb

Sale qb

Pepe qb

IL VIDEO DELLA PUNTATA DI TRAZZERA

LA PREPARAZIONE DELLA RICETTA

per le costolette: disossare e porzionare le costolette. Passare nella farina e rosolare in padella con olio evo e un pizzico di sale.

per il cipollotto: sbianchire i cipollotti in acqua precedentemente salata e finire la cottura glassandoli con la special ale Ribadi. Quando avrete impiattato le costolette, nappate il piatto con la salsa che si sarà addensata.

LA CURIOSITA’

Alla fine della preparazione, Sonia Hamza e Giovanni Cacioppo si sono trovati di fronte al dilemma. Come assaggiare le costolette? Tagliandole con coltello e forchetta? No, hanno deciso di prenderle a morsi.