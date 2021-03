Seconda puntata del cooking show

Crema di zucca e gamberi, la ricetta eseguita da Giovanni Cacioppo per Trazzera

Giovanni Cacioppo guest star della seconda puntata di Trazzera

Trazzera, il cooking show in onda dal lunedì al venerdì alle 12,30 e in replica alle 19,00. In contemporanea su VideoRegione e Blogsicilia.it

Il programma è condotto da Sonia Hamza mentre la parte culinaria è affidata allo chef Gianvito Gaglio

La crema di zucca preparata da Cacioppo è impreziosita dai gamberi rossi di Mazara del Vallo

Una crema di zucca particolare, da abbinare ai gamberi rossi di Mazara del Vallo e un tocco di zenzero e cannella. Questa è la ricetta preparata dallo showman Giovanni Cacioppo per la seconda punta di Trazzera, il cooking show più divertente del mondo.

Sotto la guida dello chef Gianvito Gaglio, il comico e cabarettista si è cimentato nella preparazione di una ricetta soltanto all’apparenza semplice.

Il programma è condotto da Sonia Hamza. La conduttrice ha strappato a Cacioppo alcuni piccoli segreti della sua storia professionale. “Facevo il geometra – ha raccontato l’artista- ma ridevano tutti e così ho trovato il mio mestiere”.

Nel link qui sotto, la seconda puntata di Trazzera

www.facebook.com/86834841772/videos/338260877596027

Ma torniamo alle cose di cucina. Cacioppo ha mostrato una buona tecnica ai fornelli e una grande abilità nel pelare, pulire e tagliare la zucca a cubetti prima di ottenere la crema.

Ecco gli ingredienti per la crema di zucca preparata da Giovanni Cacioppo

700 gr zucca rossa

12 gamberi rossi di Mazara

1 radice di zenzero

Cannella qb

Sale qb

Pepe qb

Olio evo qb

La ricetta della crema di zucca con gamberi, zenzero e cannella

Per la crema di zucca: in una casseruola adagiamo la zucca rossa con del brodo vegetale e un filo d’olio evo e sale. Lasciamo cucinare per circa 45 minuti e poi frullare il tutto ed emulsionare con un filo d’olio evo. Per il gambero: scottare il gambero in padella con olio evo, lasciamo la parte della coda attaccata alla polpa. Condire con olio evo, sale e pepe.

Perchè Trazzera?

Trazzera è un cooking show in onda dal lunedì al venerdì alle 12,30 e in replica alle 19,00. In contemporanea su VideoRegione e Blogsicilia.it

Il programma è condotto da Sonia Hamza mentre la parte culinaria è affidata allo chef Gianvito Gaglio. Al centro della trasmissione ci sono i prodotti dell’agroalimentare siciliano, le eccellenze del territorio e la tradizione gastronomica della nostra regione.