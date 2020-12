Antica focaccia della tradizione siciliana, da farcire a piacere

Cudduruni, la focaccia di Natale che ha fatto colpo su Slow food

Cudduruni è una specialità tipica della provincia di Siracusa. Appartiene alla grande e buona famiglia delle focacce siciliane.

Slow food ha inserito il cudduruni di Lentini (Siracusa) nell’Arca del Gusto, un contenitore di ricette e prodotti da tutelare.

Il termine cudduruni deriva dal greco antico e significa “focaccia”. E’ una ricetta della tradizione contadina, che andava preparata con i ritagli dell’impasto per il pane.

La preparazione del cudduruni è abbastanza complessa. La farcitura può variare a piacere, anche se la ricetta tradizionale prevede sia fatta con erbe di campo, formaggio ed olio d’oliva.

I cudduruni devono avere la forma di una mezzaluna che si ottiene piegando a metà un disco di pasta rotonda e sottile. Prima di piegarlo per la chiusura, va riempito con una farcia.

Ecco gli ingredienti per il cudduruni.

750 g farina di rimacinato

250 g di farina 00

1 panetto di lievito di birra

acqua tiepida

sale

olio extravergine d’oliva

due cipolle rosse grosse

pomodoro pelato

patate

filetti di acciughe salate

pecorino grattugiato

origano

Il procedimento è abbastanza complesso. Per preparare il cudduruni servono circa due ore.

La prima cosa da fare è mettere la farina su una spianatoia , aggiungere l’olio e farlo assorbire alla farina impastando con le mani. Dopo si deve mescolare il lievito sbriciolato con la farina. Fare una conca sulla spianatoia e versare a poco a poco l’acqua tiepida salata secondo i propri gusti. L’impasto non deve essere molto morbido. Allargare l’impasto, fare tante piccole conche con le dita e versarvi sopra dell’altra acqua. Lavorate l’impasto, piegandolo su se stesso. Quando l’acqua si è assorbita ripetere l’operazione più volte finché non si ottiene un impasto morbido ed elastico che si stacca dalla spianatoia. Farne una grande pagnotta e metterla a riposare avvolta in un panno spolverato di farina rimacinato. Coprire e lasciare riposare per circa un’ora. La pasta sarà pronta quando sarà aumentata del doppio.

A questo punto potere preparare il ripieno: tagliare a fette molto sottili la cipolla, salarla e metterla in un recipiente a macerarsi, pelare e spezzettare il pomodoro. Pelare ed affettare le patate e farne fette molto sottili. Spezzettare le acciughe in piccoli pezzi. Quando la pasta sarà pronta ungere con olio d’oliva una teglia rettangolare abbastanza grande, tagliare metà dell’impasto, metterlo sulla teglia e stenderlo sottile. Ora, dovete distribuire sulla pasta spianata i pezzettini di acciuga spingendoli col dito per farli entrare nell’impasto, aggiungere uno o due strati di fette di patate, poi tanta cipolla strizzata, aggiungere il pomodoro pelato, una spolverata di pecorino e una spolverata di origano, concludere con un buon filo d’olio d’oliva.

Coprire il tutto con l’altra metà dell’impasto tirato sottile. Saldare con le dita i bordi, mettere ancora un po’ d’olio, formaggio grattugiato ed origano ed infornare in forno preriscaldato a 200 gradi. Dopo cotta, la focaccia va lasciata riposare almeno trenta minuti.