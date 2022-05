Francesca Cerami a Casa Minutella

“La dieta mediterranea migliora la qualità della vita”, lo ha detto Francesca Cerami a Casa Minutella. Da anni la psicologa palermitana è il direttore dell’Idimed, l’istituto che punta a diffondere e promuovere la dieta mediterranea, da qualche anno diventata patrimonio dell’umanità, nella classificazione dell’Unesco.

Dieta Mediterranea, il progetto Idimed

L’Idimed è tra i promotori del progetto Hospital chef. Ecco le ragioni di questa iniziativa: “Abbiamo dato vita a questo progetto Hospital Chef con questi incontri per supportare i i pazienti, i loro familiari, ma anche il personale medico, facendo loro scoprire, conoscere e proprio toccare dal vivo e fare esperienza diretta di cosa significa cucinare con gusto, non trascurando però quelli che sono gli elementi della corretta alimentazione. Quindi la scelta delle farine giuste, la scelta delle quantità e della qualità dei prodotti stagionali e nell’utilizzare alcuni elementi della cucina come la frutta, piuttosto che come le farine integrali, come l’avere la possibilità di sfruttare il valore nutrizionale dei legumi. Insomma, tanti piccoli segreti che le donne di un tempo possedevano e che trasmettevano alle loro figlie e alle loro nipoti e che purtroppo un pò la nostra Sicilia ha perso.

Per Cerami, far partire questo progetto di educazione alimentare ” è stato veramente un momento magico perché abbiamo avuto la possibilità di mettere in vivo e di realizzare, di rappresentare tutto quello che da tanti anni ormai raccontiamo ormai e promuoviamo con gli incontri, con le ricette, con le attività nelle quali partecipiamo”. Il tutto spiegato con una sola battuta: “lo stile di vita mediterraneo ci aiuta a crescere in salute, a invecchiare con successo”.