L'8 Maggio il brunch mediterraneo a cura dello chef Giuseppe Barone

Si aprono le porte del Domina Zagarella Resort di Santa Flavia: il 7 maggio inizia la stagione 2022 con “Viva la Mamma”, un evento dedicato alle mamme e alle loro famiglie. Ma c’è una novità: con “Viva la Mamma”, lo Zagarella è aperto a chiunque abbia il desiderio di conoscere il resort di Santa Flavia e voglia lasciarsi deliziare dalla cucina stellare firmata dallo chef Giuseppe Barone, giovane promessa della cucina siciliana. Il giovane chef siciliano sarà supportato per l’intera stagione dall’ Executive Chef Carlo Spallina. Al brunch mediterraneo, quindi, potrà partecipare anche chi non alloggia al resort. Il brunch, previsto l’8 maggio, è un appuntamento con l’eccellenza gastronomica della nostra terra, un tuffo nei sapori mediterranei, nella splendida cornice del ristorante “Porticello”, sempre all’interno del Resort. Per partecipare, è sufficiente prenotare il brunch dell’evento “Viva la Mamma”, mentre per ogni altra informazione si può contattare il desk di Domina Zagarella.

Viva la Mamma, l’evento del Domina Zagarella Resort di Santa Flavia

Più in generale, “Viva la Mamma” è un pacchetto speciale che prevede il soggiorno al Resort e il brunch Mediterraneo. “Viva la Mamma” è un evento pensato per tutta la famiglia ma con un’attenzione speciale alle mamme. Il pacchetto prevede un weekend (di una o due notti) all’insegna del relax, con soggiorno in una delle migliori camere del Domina Zagarella, con vista sul mare.

Il brunch mediterraneo dell’8 maggio, le eccellenze gastronomiche con lo chef Giuseppe Barone

Poi, ad attendere gli ospiti, la mattina dell’8 Maggio, c’è un gustoso brunch mediterraneo nella terrazza “Porticello”, con un panorama mozzafiato e tanta buona musica dal vivo. Per dare ancora più colore a queste giornate di festa sono previste delle attività dedicate al tema del benessere e dello stile. E’ previsto un defilèè di costumi da bagno, per rendere onore allo stile e all’eleganza delle mamme e di tutte le donne. Inoltre, grazie alla partnership con MAC Cosmetics , tutte le donne che parteciperanno all’evento riceveranno in omaggio, una bounce card per una prova trucco da effettuare presso lo store di Palermo. L’evento organizzato dal Domina Zagarella Resort di Santa Flavia è l’occasione per regalarsi serenità, gioia, stile, e divertimento, in uno dei luoghi incantati della Sicilia. E’ già possibile prenotare la partecipazione all’evento “Viva la Mamma”. Per ogni informazione, inoltre, il desk di Domina Zagarella è pronto a offrire tutte le indicazioni necessarie agli ospiti, contattando il numero 091-903077.