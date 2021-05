Una verdura di stagione da trattare in mille modi

Fagiolini fritti, lo street food perfetto per l’aperitivo

I fagiolini sono dei legumi tipici della stagione primaverile

In Italia si raccolgono da maggio ad ottobre

La coltivazione in Europa inizia dopo la colonizzazione dell’America centrale

Sono verdure ricche di vitamine e sali minerali ma povere di calorie

I fagiolini fritti sono uno snack ideale e croccante come fuori pasto o per accompagnare un aperitivo. Pianta tipica della primavera, questa verdura è originarie dell’America Centrale. In Europa questa pianta giunge solo dopo la colonizzazione dell’America ad opera di spagnoli e portoghesi. Pianta dal fusto esile, la sua lunghezza varia molto in funzione delle cultivar prescelte: le cultivar nane presentano un fusto corto e robusto che non necessita di tutori, a differenza di quelle rampicanti. Il frutto è un baccello formato da due valve all’interno delle quali si trovano i semi.

Dal punto di vista della quantità l’Italia riesce a produrre circa l’80% del fabbisogno interno, mentre il restante 20% viene dal Nord Africa. La raccolta in Italia infatti normalmente va da maggio ad ottobre, stagioni permettendo.

Sono una verdura interessante dal punto di vista nutrizionale i fagiolini: contengono zuccheri, anche se in quantità inferiore a tutti gli altri legumi, vitamina C e A, fosforo e calcio. L’apporto calorico è limitato: cento grammi di apportano soltanto 30-35 Kcal.

Gli ingredienti per preparare i fagiolini fritti

300 g di fagiolini

2 uova

pangrattato fine e grosso

pepe

sale

La ricetta per i fagiolini fritti

Dopo aver lavato e mondato i legumi, cuoceteli al vapore per dieci minuti, salandoli leggermente, e lasciateli raffreddare. Sbattete le uova con sale e pepe, e passatevi i fagiolini ormai freddi. Eseguite una prima panatura nel pangrattato fine, passateli nuovamente nell’uovo, ed infine panateli nuovamente nel pangrattato più grossolano.

Portate a temperatura l’olio di semi e friggete le verdure impanate per pochi istanti, soltanto per farli dorare. Vanno poi scolati su un foglio di carta da cucina per eliminare l’eventuale olio in eccesso.