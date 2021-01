Cotoletta di finocchi, quando il sapore si sposa con la salute

18/01/2021

Cotoletta di finocchi, il sapore che va braccetto con la salute I finocchi sono delle verdure ricche di proprietà nutritive, leggere e con una forte componente depurativa Questa ricetta ricorda il cordon blue per la tecnica di preparazione, ma la cottura al forno la rende gustosa ma dietetica Cotoletta di finocchi: un secondo piatto facile da preparare, ma molto gustoso e sano. Questa pietanza è un piccolo miracolo in cucina. Croccante, senza essere fritta. Il finocchio, oltretutto, ha pochissime calorie, ha un gusto fresco per contrastare la panatura di uovo, formaggio e pangrattato. La cottura al forno trasforma questa ricetta in un prodotto salubre e dietetico. senza carne e con pochi grassi. Questa cotoletta è un piatto che ricordo molto il cordon bleu, perchè racchiude un cuore di morbido ripieno. Una verdura fresca come il finocchio sostituisce la fettina di carne. Il ripieno è fatto di solo formaggio. Il procedimento è identico a quello della panatura per le cotolette alla milanese, con uova e pangrattato. Ma tutto va alleggerito da una cottura al forno. https://www.youtube.com/watch?v=07-va4Std-4 Ecco gli ingredienti per questa cotoletta vegetariana 3 finocchi 3 uova pangrattato 12 fette di provola parmigiano reggiano grattugiato a piacere sale Il finocchio è un ortaggio dalle grandi proprietà diuretiche e a basso apporto calorico. In cucina si utilizza crudo in insalata o cotti. Ottimo da abbinare con un risotto, il finocchio esplode di sapore quando si prepara al forno o gratinato con la besciamella. Ecco come eseguire la ricetta di questa cotoletta vegetariana Tagliate i finocchi a fette di 5-7 mm con un coltello, senza rimuovere la parte inferiore dell’ortaggio, per fare in modo che le foglie restino unite in una sola fetta. Cuocete i finocchi in acqua bollente salata per 10 minuti, quindi scolate delicatamente. Adagiate una fetta di provola su ciascuna fetta di finocchio. Passatele nell’uovo sbattuto. Ricopritele di pangrattato miscelato con il parmigiano reggiano grattugiato. Ripetete l’operazione una seconda volta in modo da ottenere una panatura uniforme e croccante. Adagiate le cotolette di finocchi su una teglia rivestita di carta forno e cuocetele a 220° per 20-25 minuti girandole a metà cottura. Quando sono dorate sfornate e servite ben calde.

