Una ricetta invernale a base di brodo di carne e crespelle

Frittatensuppe, le tagliatelle di crispelle in brodo che vengono dall’Austria

Piatto tipico della cucina viennese , questa pietanza ha parecchie varianti in tutta Europa, dalla Francia all’Italia. Noi le chiamiamo “tagliatella di crispelle in brodo”

, questa pietanza ha parecchie varianti in tutta Europa, dalla Francia all’Italia. Noi le chiamiamo “tagliatella di crispelle in brodo” E’ un brodo di carne o verdure arricchito da striscioline di crepes e una spolverata di erba cipollina

Tagliatelle di crepes in brodo, ma è più trendy chiamarle Frittatensuppe. E’ un piatto tipico della cucina austriaca e tedesca. Da servire all’inizio di un pasto, è una zuppa perfetta per il periodo freddo. Diffusa in Austria e in Germania, è possibile gustarla anche in Italia, con il nome di zuppa di crespelle. In Francia, la stessa ricetta viene chiamata consommè celestine.

Anche nell’Italia centrale si trovano ricette simili, basti pensare alle crespelle abruzzesi in zuppa .

Per essere chiari, si tratta di un brodo, di carne o di sole verdure, in cui vengono messe a cuocere delle striscioline di pasta ricavate da una sorta di omelette (o crepe o frittata). Il tutto viene poi aromatizzato con anelli di erba cipollina.

Ecco gli ingredienti per la nostra zuppa di crespelle

un gambo di sedano una carota

una cipolla

mezzo chilo di carne da brodo

chiodi di garofano

Olio extravergine di oliva

Sale

due uova

80 grammi di farina

Erba cipollina

250 ml di latte

Prezzemolo

La preparazione del consommè va fatta in questo modo

Pulire le verdure, lasciarle intere e metterle in una pentola con la carne e il sale, coprire con l’acqua e portare ad ebollizione. Cuocere per circa 80-90 minuti, finchè la carne e le verdure non saranno tenere. Mescolare la farina con le uova, il latte, il sale e le erbe aromatiche fino ad ottenere un impasto semiliquido. Versare l’olio in una padella e riscaldarlo senza raggiungere il punto di fumo, quindi cuocere le crepe sottili una mestolata di impasto alla volta.Una volta raffreddatesi, arrotolare le crepe su loro stesse e tagliare delle tagliatelle di uno spessore di 5-7 cm. Mettere le tagliatelle in 4 ciotoline, versare sopra il brodo caldo e completare con l’erba cipollina tagliata ad anelli.