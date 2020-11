Il nome della ricetta evoca un'onorificenza francese

Cordon blue, la cotoletta francese dal cuore filante

1.Il cordon blue è una cotoletta fritta da farcire con formaggio e prosciutto cotto

2. Il nome deriva dalla tradizione cavalleresca francese del XVI secolo

3. Per una cottura croccante, è fondamentale la doppia panatura

Il cordon bleu è una ricetta gustosa e veloce da preparare a base di pollo. E’ un secondo piatto di carne bianca, da friggere con all’interno un cuore di di formaggio filante e prosciutto cotto. La tecnica di preparazione è simile a quella delle classiche cotolette.

La ricetta prende origine dal termine francese, cordon blue che significa “cordone azzurro”. L’origine risale a un’onorificenza del XVI secolo nella quale compariva un nastro azzurro. Quel nastro azzurro collega l’araldica alla cucina, poiché preparare un cordon blue era un privilegio per veri chef dalla notevole abilità.

Oltre alla versione tradizione con formaggio e prosciutto, il cordon blue può esser farcito a piacere con diversi ingredienti. Ve lo proponiamo in due varianti, seguendo i suggerimenti dello chef blogger Max Mariola.

Gli ingredienti per il cordon blue

Ecco gli ingredienti per preparare il cordon blue, sia nella versione tradizionale, sia in quella ai pomodori secchi. Prima versione: petto di pollo – circa 200 gr, formaggio (caciotta) – 80 gr, prosciutto cotto – 100 gr. Seconda versione: petto di pollo – circa 200 gr, avocado – 1 pz, pomodori secchi – q.b. Per la panatura: panco – q.b., uovo – 2 pz, farina 00 – q.b e olio di arachidi per friggere.

Come preparare il cordon blue

Iniziate a preparare il cordon bleu tagliando con il coltello delle fette regolari di petto di pollo. Ponete su 4 di esse una fetta di prosciutto cotto e 2 fette di provola. Terminate sovrapponendo le fette di petto di pollo rimaste libere. Passate il tutto, da entrambi i lati, prima nell’uovo sbattuto condito con poco sale e poi nella farina e nel panco.