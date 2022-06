A Palermo lo chiamano brociolone

Il Falsomagro è un gustoso piatto della tradizione siciliana. Anzi, palermitana. Ma di cosa si tratta? La migliore definizione è questa: è un arrotolato di manzo, ripieno di uova, carne tritata, mortadella e caciocavallo. Va prima scottato in padella per sigillare il suo contenuto ed evitare la perdita di liquidi e poi cotto lentamente, sempre in padella, con abbondante sugo di pomodoro. E ‘ un classico della cucina palermitana. In dialetto viene indicato anche farsumagru o bruciuluni. La cosa più bella del falsomagro è il momento del taglio. Alla vista dell’interno, con la farcitura bella colorata dall’uovo sodo, è impossibile non stupirsi.

Gli ingredienti per il falsomagro

700 g di manzo in una Fetta Unica

300 g di Manzo Macinato

100 g di Mortadella

100 g di Caciocavallo

50 g di Lardo a Fette Sottili

30 g di Pecorino Grattugiato

4 Uova

q.b. di Pane Grattugiato

q.b. di Olio Extravergine d’Oliva

500 g di Passata di pomodoro

50 ml di Vino Rosso

1 Cipolla

1 Carota

1 costa di Sedano

1 cucchiaio di Concentrato di pomodoro

q.b. di Olio Extravergine d’Oliva

q.b. di Sale Fine

q.b. di Pepe Nero

Ecco come preparare il falsomagro

Per preparare il Falsomagro iniziate preparando le Uova Sode. Quando sono pronte, lasciatele raffreddare completamente e sgusciatele. Stendete sul piano di lavoro la fetta di carne e battetela con il batticarne in modo da uniformarne lo spessore. In una ciotola ampia mescolate la carne di manzo macinata, il pecorino grattugiato, il pangrattato, il sale e il pepe. Stendete il composto ottenuto sulla fetta di carne, avendo cura di lasciare un paio di centimetri dal bordo.

Coprite il composto con la mortadella, il lardo, il caciocavallo, se possibile alternando le fette tra loro. Posizionate al centro le uova, molto delicatamente richiudete il tutto arrotolando la carne su sé stessa e fermate con dello spago da cucina. Versate un filo di olio extravergine d’oliva in una casseruola e fate rosolare a fiamma bassa la carne, girandola di tanto in tanto in modo da scottare tutti i lati.

Nel frattempo lavate, mondate e tritate finemente le cipolle, le carote e il sedano. Versate un paio di cucchiai di olio extravergine d’oliva in una casseruola antiaderente e fate soffriggere il trito di verdure per qualche minuto a fiamma bassa. Una volta scottato, trasferite il falsomagro nella casseruola con le verdure e fatelo cuocere per qualche minuto a fiamma media. Sfumate con il vino rosso e lasciate evaporare. Versate nella casseruola la passata di pomodoro, aggiungete il concentrato di pomodoro, regolate di sale e insaporite con un pizzico di pepe. Coprite con un coperchio, abbassate la fiamma al minimo e fate cuocere per circa un’ora, avendo cura di rigirare la carne di tanto in tanto in modo da farla insaporire bene.

Quando la carne è morbida rimuovetela dalla casseruola e lasciatela leggermente raffreddare. Eliminate lo spago e tagliate la carne a fette della stessa dimensione. Versate il sugo di cottura nei piatti da portata, posizionateci sopra le fette di carne e servite.