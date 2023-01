Un prodotto di stagione da valorizzare al massimo

Febbraio è il mese del cavolo. E’ un alimento salvavita. Appartiene alla famiglia delle Brassicacee ed è originario del Medio Oriente. Da lì fu portato in Italia già in epoca romana. Il cavolfiore possiede numerose proprietà: ha alti livelli di minerali (come il potassio), acido folico, fibre, calcio, ferro, fosforo e vitamina C. Viene usato per prevenire molte malattie: contiene, infatti, principi attivi anticancro, antibatterici, antinfiammatori, antiossidanti. Mangiare il cavolfiore aiuta contro l’ipertensione grazie al contenuto di aminoacidi. Inoltre, la vitamina K di cui è ricco contribuisce ad aumentare la concentrazione e, più in generale, aiuta le funzioni mentali.

Nonostante queste meravigliose proprietà, è sempre un’impresa far mangiare il cavolo ai nostri bambini. Ecco una ricetta che trasforma il cavolfiore in una pietanza ghiotta e saporita: il cavolo gratinato al forno.

Certo, il sapore è tutto merito del cavolfiore, un prodotto molto versatile in cucina. Ma lo sprint in più arrivata dalla gratinatura che lo rende croccante fuori. Per renderlo gratinato sarà necessario aggiungere una salsa besciamella e dei tocchetti di formaggio a scelta. Così, questa ricetta a base di cavolfiore potrebbe essere un ottimo svuotafrigo per consumare quei pezzetti di formaggio da far fuori in qualche modo.

Ecco gli ingredienti per preparare questa ricetta

Cavolfiore 700 gr

Spicchio di aglio 1

Farina 50 gr

Burro 100 gr

Latte 650 ml

Panna 350 ml

Formaggio a scelta 300 gr (taleggio o scamorza affumicata)

Parmigiano Reggiano 80 gr

Sale q.b.

Per ottenere un risultato eccezionale, seguite queste regole

Pulite il cavolfiore eliminando le foglie esterne, quindi bollite in acqua le varie cimette che avrete ottenuto. Cuocetele per circa 8 minuti quindi scolatelo in un piatto o in una ciotola. Fateli raffreddare e nel frattempo fate la salsa di accompagnamento. In un pentolino mettete la farina e il burro, quindi schiacciate un aglio, ma se non vi piace potete tranquillamente non metterlo. Quando il burro è completamente sciolto aggiungete i liquidi, ovvero la panna e il latte, salate e pepate.

Nel frattempo mettete il cavolfiore sistemato nelle teglie imburrate e mettetelo in modo che sia ben stretto. Quando la salsa sarà bene densa, ma non eccedete nella densità, potete spegnere. Nel frattempo che si rassoda preparate il formaggio tagliandolo a listarelle. Dividete la simil besciamella in due ciotole e in una mettete un tipo di formaggio e nell’altra l’altro. In questo caso abbiamo utilizzato il taleggio e la scamorza ma voi potete assolutamente utilizzare ciò che vi piace di più.

Una volta versata la salsa sui cavolfiori senza strabordare, aggiungete il parmigiano grattugiato quindi infornate per 35 minuti a 190 gradi. Allo scadere di questo tempo per formare una crosticina date altre 5 minuti di solo grill.