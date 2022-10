Un connubio inaspettato per un primo piatto gourmet

Il Risotto al Ficodindia è una sorpresa tutta mediterranea. Abbinare il risotto con il ficodindia è esperienza quasi magica. Il ficodindia è un frutto che arriva da lontano. Ormai è diventato quasi il simbolo della natura Mediterranea. Avvolto nella sua buccia spinosa, il frutto è dolce e delizioso. Immaginarlo come l’ingrediente per un primo piatto sembra un azzardo imperdonabile. Invece, il ficodindia riesce a offrire tutte le sue sfumature e la sua carnosità, se utilizzato come condimento base per un risotto.

Siamo proprio nel periodo migliore per gustare questo frutto. Si raccoglie dalla fine dell’estate sino a novembre inoltrato. Il frutto renderà al meglio se accompagnato dal formaggio grattugiato e mantecato in padella col riso e una noce di burro. Sono possibili anche delle variazioni al tema. Infatti, questo accostamento ambizioso potrà essere accentuato con l’utilizzo di gamberoni rossi per un condimento dalle sfumature dolci e saline.

Gli ingredienti del risotto al ficodindia

200 g di riso Carnaroli

2 fichi d’India maturi

1 scalogno

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

1 noce di burro

1/2 bicchiere di vino bianco

brodo vegetale q.b.

sale q.b.



La ricetta per il risotto al ficodindia

Il primo passo per una perfetta esecuzione della ricetta è pulire i frutti. La polpa del frutto va frullata e setacciata per ottenere una purea liscia e priva di semi. A questo punto, versate due cucchiai di olio extravergine d’oliva sul fondo di una padella. Mettete lo scalogno già tritato ad imbiondire. Quando è pronto versate in padella il riso.

Il riso va tostato a fuoco medio. Dopo averlo mescolato per bene, il riso va sfumato con mezzo bicchiere di vino bianco. Quando l’alcool sarà evaporato, aggiungete la purea di fichi d’India e mescolate il tutto. Portate a bollore il brodo vegetale salato e versatelo a poco a poco sul riso. Aggiungete brodo ogni volta che quello messo precedentemente è stato assorbito. Una volta terminata la cottura, aggiustate di sale e mantecate il risotto ai fichidindia con una noce di burro. Spolverate con il parmigiano grattugiato e servite ben caldo.