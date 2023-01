Filetto alla Wellington, un classico senza tempo per un pranzo in famiglia

Maria Paola Scaletta di

05/01/2023

Una coccola di fine festività per un pranzo in famiglia. Un classico evergreen: il filetto alla Wellington. E’ un piatto di origine inglese a base di filetto di manzo avvolto in pasta sfoglia e cotto al forno. Questa ricetta è apparentemente facile: ma il rischio di un disastro è dietro l’angolo.

La storia del piatto è abbastanza incerta anche se una delle teorie più accreditate sostiene che il filetto alla Wellington sia stato creato in onore del Duca di Wellington, un famoso generale inglese che ha combattuto contro Napoleone. Quella ricetta sarebbe stata servita per la prima volta durante un banchetto in suo onore.

Altra teoria ci racconta che il filetto alla Wellington sarebbe stato inventato da uno chef francese che lavorava in Inghilterra, adattando al gusto britannico da un piatto francese chiamato “filet de boeuf en croûte”. In ogni caso, il filetto alla Wellington è diventato un classico della cucina inglese ed è molto popolare in tutto il mondo.

Gli ingredienti per il filetto alla Wellington

1 filetto di manzo (circa 600-800 g)

sale e pepe

1 cipolla piccola, tritata

1 spicchio d’aglio, tritato

1 cucchiaino di concentrato di pomodoro

1 cucchiaio di senape di Digione

1 cucchiaio di farina

1/2 tazza di brodo di manzo

500 g di funghi trifolati

1 rotolo di pasta sfoglia

1 uovo, sbattuto

Ecco come si prepara

Preriscalda il forno a 220°C. Metti il filetto in una padella antiaderente a fuoco medio e cuoci per circa 3-4 minuti per lato, fino a quando non è ben dorato. Aggiungi sale e pepe al filetto mentre cuoci. Trasferisci il filetto in un piatto e mettilo da parte. Nella stessa padella, aggiungi la cipolla e l’aglio tritati e cuoci per 2-3 minuti, fino a quando non sono morbidi. Aggiungi il concentrato di pomodoro e la senape di Digione alla padella e mescola bene. Aggiungi la farina e mescola ancora.

Aggiungi il brodo di manzo alla padella e mescola bene. Lascia che il composto si addensi leggermente, quindi aggiungi i funghi trifolati e mescola. Srotola la pasta sfoglia e mettila su un piano di lavoro leggermente infarinato. Metti il filetto al centro della pasta sfoglia e coprilo con il composto di funghi. Piega i bordi della pasta sfoglia sopra il filetto, premendo leggermente per sigillarli. Trasferisci il filetto alla Wellington su una teglia foderata con carta da forno e spennella la superficie con l’uovo sbattuto. Cuoci il filetto alla Wellington per 25-30 minuti, o fino a quando la pasta sfoglia non è ben dorata. Togli il filetto alla Wellington dal forno e lascia riposare per 10-15 minuti prima di tagliare e servire.