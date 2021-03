La ricetta marinata dello chef Gaglio

Un girello da marinare, ecco la ricetta di Gianvito Gaglio per un secondo piatto da gourmandies

Trazzera, il cooking show in onda dal lunedì al sabato alle 12,30 e in replica alle 19,00. In contemporanea su VideoRegione e Blogsicilia.it

Il programma è condotto da Sonia Hamza mentre la parte culinaria è affidata allo chef Gianvito Gaglio

Guest star della puntata il comico Claudio Batta

La ricetta del girello con lamponi e yogurt

Girello di vitello ai lamponi e allo yogurt: un piatto da cucinare a freddo, senza passare dai fornelli. Sembra facile, ma la ricetta proposta nella puntata odierna di Trazzera dallo chef Gianvito Gaglio è complessa nelle sue preparazioni. Per realizzare questa pietanza si deve, infatti, lavorare di precisione con la marinatura della carne. Una procedura che richiede dalle 24 alle 48 ore di tempo.

La puntata di Trazzera

“Siamo già in diretta?” La puntata inizia con Sonia Hamza che piomba in scena con il cellulare in mano. “Devo scattare delle foto per i miei follower, vogliono spiegato cosa è un colino a pistone”. In cucina ci sono già lo chef Gianvito Gaglio e il comico Claudio Batta, ospite dell’undicesima puntata. Gaglio spiega subito la particolarità della ricetta di oggi, un piatto che non richiede cottura. “Alla fine la carne che abbiamo già fatto marinare per 48 ore – spiega lo chef – dovrà avere la consistenza e l’aspetto della bresaola”. Sembra facile. Ma le prime difficoltà arrivano subito, quando si tratta di pelare la cipolla con lo spelucchino. A Batta scappa qualche lacrimuccia.

L’ospite di Trazzera

L’ospite della dodicesima puntata del cooking show è l’attore e artista milanese Claudio Batta. Milanese, Batta è una delle star di Zelig. I suoi personaggi, come l’enigmista calabrese Capocenere, sono diventati un cult. E’ la seconda presenza di Batta a Trazzera. Si è già cimentato con la Norma reloaded di chef Gaglio. Nella puntata di oggi, Sonia Hamza ha ricordato uno spettacolo teatrale che Batta ha dedicato al cibo e alle abitudini degli italiani: Agrodolce. “In chiave comica – ha raccontato Batta – abbiamo messo in rassegna vizi e virtù degli italiani a tavola, parlando anche dei problemi legati all’alimentazione”.

Gli ingredienti per preparare il Girello allo yogurt e lamponi

440 grammi di Girello di vitello

150 grammi di yogurt magro

20 lamponi freschi

Una cipolla rossa di tropea

110 grammi di zucchero di canna

100 grammi sale

Dieci granelli di pepe nero

un limone

un’arancia

due rametti di timo

200 ml di aceto bianco

erbette di campo

olio evo quanto basta

Girello marinato, ecco come si prepara

La prima cosa da fare è marinare il girello di vitello con sale, zucchero di canna e grattuggiare della scorza di limone e d’arancia. Aggiungere anche un pò di timo e pepe in grani. La carne deve marinare per almeno 24 ore. Poi si deve preparare un composto di cipolle e lamponi. La cipolla va pelata e aperta a falde. Deve marinare in un composto di aceto bianco e lamponi fatti a pezzetti che avete precedentemente fatto sbollentare. La cipolla deve marinare per almeno una notte.

A questo punto dovete preparare una crema con lo yogurt magro. Lo yogurt va condito con un filo d’olio, un po’ di limone e un pizzico di pepe. Mescolare per bene. La crema ottenuta va posta in un sac a poche. Tagliare i lamponi che sono rimasti a metà. Le erbette di campo vanno condite con olio e una grattata di pepe. Tutte le preparazioni sono pronte. Tagliate il girello a sgaloppe. Per impiattare mettete al centro le erbette e le cipolle marinate. Attorno disponete le fettine di girello, decorate con i lamponi e con delle gocce di crema di yogurt.