Lo chef tedesco con otto stelle Michelin in carriera

La Sicilia ha un patrimonio meraviglioso, parola di Heinz Beck, il più famoso chef del mondo, dall’alto delle otto stelle Michelin conquistate in carriera. Ospite di Casa Minutella, il Maestro ha spiegato di non sapere cosa porterebbe via dalla Sicilia. “Ci sono tante cose, i vini, ci sono formaggi, ci sono le verdure, il pesce, i gamberi. Ci sono così tante cose nel patrimonio agroalimentare della Sicilia, che non è giusto e non è possibile sceglierne solo pochi. Cioè io penso che un con ‘isola così ricca come quella siciliana non ci dobbiamo limitare a scegliere pochi ingredienti, è meraviglioso”.

Da Heinz Beck un elogio del sumac, la spezia ricavata dal Sommacco

Il maestro tedesco tira un po’ le orecchie ai siciliani. “Avete così tanti ingredienti e molti vengono usati veramente poco” . Heinz Beck fa l’esempio del Sumac, la spezia ricavata dal Sommacco. “Mi piace tantissimo – spiega – ed è talmente ricco di antiossidanti da averne quasi 70 volte tanto rispetto alla mela”. Insomma, per Beck il patrimonio agroalimentare della Sicilia “è così meraviglioso che quando si sceglie è impossibile limitarsi a un paio di ingredienti”. ò che cosa deve. Uno Scegliere è impossibile su un’isola così meraviglioso da scegliere solo uno due ingredienti.