Una ricetta contesa tra Ucraina e Russia

Holubtsi o golubzy? Sempre involtini del cavolo sono. Per gli ucraini si chiamano holubtsi, mentre i russi li mangiano col nome di golubzy. Ancora una volta la tradizione culinaria unisce i popoli. Questi involtini sono un piatto della cucina dell’Europa orientale. Alcune versioni sono state riprodotte nella cucina asiatica e in quella mediorientale. Per capire di cosa si tratta, basta pensare a delle foglie di cavolo riempite con carne o verdure tritate, riso o grano saraceno bollito. Esistono varietà con ripieni diversi. Piatti est-europei simili ai holubtsi sono ampiamente diffusi in Azerbaigian, Armenia, nei Balcani, in Kazakistan, Moldavia, Turchia e nei paesi dell’Asia Centrale. La cosa più difficile di questa ricetta è avvolgere gli involtini. Ma esiste una variante più semplice: gli holubtsi pigri, in quel caso le foglie non si avvolgono e il ripieno si adagia tra una foglia e l’altra.,

Holubtsi o golubzy, gli ingredienti

1 cavolo cappuccio

1 kg di riso

1 kg carne di suino macinato

2 carote

2 cipolle grandi oppure 3 medie

olio evo q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

2 vasetti di panna acida da gr. 200 l’uno

1 lt passata di pomodoro

acqua q.b.

Holubtsi o golubzy, ecco come prepararli

Fate bollire dell’acqua senza sale. A temperatura raggiunta, spegnete il fuoco e versate il riso. Lasciatelo in ammollo per 20 minuti, per ammorbidirlo. Tritate le cipolle e le carote. In una padella scaldate poco olio evo e fate rosolare il battuto di cipolle e carote. Spegnete il fuoco e aggiungete la carne e il riso che avrete scolato dall’acqua. Aggiungete a questo impasto 5 cucchiai d’olio evo e amalgamate il tutto e regolate di sale e pepe.

Tagliate la base del cavolo cappuccio ed eliminate la parte più spessa delle coste. Mettete il cavolo nel microonde, alla massima potenza per 2 minuti (servirà ad ammorbidire le foglie, non deve cuocere). Staccare delicatamente le foglie, utilizzando per la preparazione solo quelle centrali. Mettete in ogni foglia, un po’ di impasto e richiudete a pacchettino.

In una ciotola amalgamate 200 gr. di panna acida, 200 gr. di passata di pomodoro e acqua sufficiente per ottenere abbastanza liquido per cuocere i golubzi. In una padella versare un po’ di olio, ricoprite il fondo con le foglie esterne più dure che saranno avanzate, disponete i golubzi uno accanto all’altro e condite con la salsa. Portate a bollore, poi abbassate la fiamma al minimo e continuate la cottura, sino a che non si saranno completamente asciugati e praticamente le foglie poste sotto si saranno quasi attaccate sul fondo Servite caldi, accompagnati con la restante panna acida.