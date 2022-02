Una ricetta che unisce i popoli dell'Europa dell'Est

Il Borsch è una zuppa che viene dall’Ucraina. Oggi, la Guerra in Ucraina preoccupa tutto il mondo. Come piccola testimonianza di solidarietà, e per dimostrare come la cultura in cucina unisca i popoli, oggi vi presentiamo una delle ricette più amate dal popolo ucraino. SI chiama Borsch ed è una zuppa di carne e verdure, dal tipico colore rosso ambra. Il colore è conferito da uno degli ingredienti principali di questa ricetta: la barbabietola rossa.

Originario dell’Ucraina, il borsch si è diffuso in gran parte dell’Europa dell’Est e ne esiste anche una versione tedesca. A dimostrazione che la cultura del cibo unisce i popoli. E’ una zuppa dal sapore molto particolare che va servita accompagnandola con della panna acida e dell’aneto.

Gli ingredienti per il Borsch

Barbabietole 1 Kg

Carne Di Maiale 400 Gr

Crauti In Scatola 400 Gr

Carote 2

Pomodori 2

Cipolle 1

Spicchio Di Aglio 1

Olio Extravergine D’oliva (Evo) 4 Cucchiai Da Tavola

Sale Q.B.

Per Il Brodo

Carcassa Di Pollo 1

Carne Di Manzo 400 Gr

Cipolle 1

Carote 1

Sedano 1 Costa

Prezzemolo 1 Ciuffo

Pepe Nero Grani – 10

Per Servire

Panna Acida 400 Gr

Aneto 1 Ciuffo

Come preparare il Borsch

Iniziate preparando un buon brodo che vi servirà per preparare il borsch: trasferite in una pentola capiente la carcassa di un pollo ed accendete il fuoco per fargli prendere calore. Nel frattempo preparate le altre verdure: sbucciate la cipolla, la carota e rimuovete i filamenti dal sedano quindi tagliate le verdure a pezzetti ed unitele in pentola con la carcassa. Aggiungete anche un ciuffo di prezzemolo.

Riempite la pentola con l’acqua, versatene almeno un paio di litri. Aggiungete il pezzo di manzo, salate adeguatamente ed insaporite con i grani di pepe; coprite con un coperchio e fate cuocere per almeno un’ora. Mettete a lessare le barbabietole rosse in un’altra pentola colma d’acqua. Sgrassate il brodo, filtratelo e mettetelo da parte. Sgrassate il pezzo di manzo e dividetelo a pezzetti e mettete anch’esso da parte.

A questo punto affettate finemente la cipolla e fatela soffriggere in un giro abbondante d’olio in una casseruola possibilmente in ghisa. Sbucciate, affettate ed unite l’aglio alla casseruola. Sgrassate e tagliate la carne di maiale in bocconcini ed unitela alla casseruola per farla rosolare in modo uniforme.

Riducete la carne di manzo lessa messa da parte in pezzettini ed uniteli alla pentola in ghisa. Pulite ed affettate la carote ed unite anch’essa alla casseruola. Aggiungete il brodo e un paio di mestoli dell’acqua di cottura delle barbabietole. Tagliate le barbabietole ormai cotte e unite anch’esse alla casseruola con il resto degli ingredienti. Aggiungete anche i crauti scolati dall’acqua di conserva. Lavate, tagliate i pomodori a spicchi ed eliminate l’acqua di vegetazione con i semi, quindi uniteli alla casseruola. Coprite e fate cuocere il borsch per altri 40 minuti. Servite il borsch ben caldo ultimando ciascun piatto con un ciuffetto di aneto tritato ed un cucchiaio di panna acida.