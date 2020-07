un dolce di origine araba in onore della "Santuzza"

Se c’è un dolce onnipresente in tutte le bancarelle che vengono allestite in occasione delle feste più importanti a Palermo questo è, sicuramente, il cosiddetto “gelato di campagna”, immancabile acquisto durante la passeggiata lungo il Cassaro in occasione del Festino di Santa Rosalia.

Nonostante il nome possa fare pensare al dolce e fresco compagno di tanti momenti estivi, in realtà, il “gelato di campagna” del gelato ha solo il nome. Si tratta, infatti, di un dolce di origine araba a base di zucchero, pistacchi, mandorle, nocciole, canditi e coloranti alimentari (rosso, verde e marrone) che lo rendono bello da vedere e ottimo da mangiare sebbene, a causa del forte apporto calorico dovuto all’alto contenuto di zuccheri, sia tutt’altro che un dolce consigliato in estate.

Porta questo nome perché si scioglie al palato proprio come un tradizionale gelato. Anticamente veniva preparato dai contadini durante i periodi di festa con i prodotti raccolti in campagna legati insieme da un’abbondante quantità di zucchero che ne garantiva la conservazione. Si tratta di uno dei dolci rigorosamente presenti nelle bancarelle che, normalmente, si trovano una volta giunti in cima al Santuario di Santa Rosalia o durante il percorso che si compie in occasione del Festino di Santa Rosalia.

Dal momento che non sarà possibile acquistarlo nelle bancarelle, a causa dell‘emergenza sanitaria globale che darà luogo ad un Festino che non c’è ,di cui BlogSicilia trasmetterà la diretta , vi proponiamo, di seguito, la semplice e golosa ricetta per prepararlo in casa con alcuni ingredienti che troverete nella dispensa virtuale di InSicilia, l’e-commerce di prodotti tipici siciliani da acquistare on line e ricevere comodamente a casa. In particolare potrete utilizzare le mandorle 100% siciliane raccolte e sgusciate a mano ,

il pistacchio verde siciliano di Bronte dell’azienda Evergreen, coltivato in Sicilia, essiccato al sole non tostato e le nocciole siciliane sgusciate e tostate biologiche dell’azienda Conti ,e i canditi di cedro, canditi di arancia e la zuccata .In abbinamento sarà perfetto il Rosolio al pistacchio siciliano, ottenuto con un procedimento artigianale secondo le indicazioni di un’antica ricetta, utilizzando il cuore verde del pistacchio dell’Etna, da servire rigorosamente freddo.

Gelato di campagna

Ingredienti

600 gr zucchero semolato

50 gr di mandorle intere

50 gr di pistacchi interi

50 gr di nocciole tostate

100 gr di frutta candita a cubetti

80 gr di acqua

coloranti naturali q.b.

coloranti alimentari (rosso, verde e marrone)

In un pentolino sciogliete la fuoco medio lo zucchero nell’acqua. A 70°C aggiungete sia le mandorle, i pistacchi e le nocciole, mescolando continuamente fino ad addensare quasi del tutto. A questo punto, aggiungete la frutta candita tagliata a cubetti e togliete dal fuoco, colorate separatamente, continuando a mescolare energicamente e lasciate raffreddare. Unite le sezioni colorate in un unico stampo, possibilmente di forma rettangolare, e mettete in frigo per circa 6 ore. Una volta addensato, tagliate a fette proprio come se fosse un gelato.