Una ricetta per la fine dell'estate

Anche se l’estate sta per concludersi, le alte temperature consigliano cibi sani, nutrienti e leggeri. La ricetta di oggi è l’Insalata Bergera di Valentina (si tratta di Valentina Barone, una food blogger molto in voga). E’ una ricetta semplice ma molto saporita e nutriente. I protagonisti di questo piatto sono il sedano, la tuma e le nocciole.

Il sedano è uno degli alimenti più apprezzati nelle diete per la sua leggerezza, per la capacità contrastare i grassi, specie quelli cattivi, e combattere la ritenzione. Ancora poco conosciute restano le altre proprietà benefiche di questo ortaggio, dall’aroma intenso, poche calorie (solo 20 in 100 grammi), tanta acqua, potassio e vitamina A.

La tuma è un formaggio tipico siciliano fresco a base di latte ovino. Dal sapore morbido e delicato, prodotto a base di latte di pecora. Si tratta di una delle più antiche e tipiche preparazioni casearie prodotta sull’isola.

Le nocciole per il discreto contenuto in proteine (tenendo in considerazione che si tratta di un alimento vegetale) sono un valido sostituto delle carni, ovviamente non se ne deve abusare.

Gli ingredienti dell’insalata bergera di Valentina

un sedano verde

mezza tuma

50 gr di grana padano in scaglie

80 gr di nocciole tostate

Olio

sale e pepe

Ecco come preparare questa ricetta

Lavate e tagliate il sedano a rondelle, mettetelo in una ciotola, e aggiungete le scaglie di parmigiano, che io ho realizzato con il pelapatate. Prendete la tuma e tagliatela a pezzettini piccoli piccoli e aggiungeteli nella ciotola, con molta attenzione, così da lasciarli separati tra di loro. Prendete le nocciole e frantumatele a pezzi irregolati, non polverizzateli… i raccomando, aggiungete un bel pò di olio e aggiustate di sale e di pepe.