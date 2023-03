Una ricetta sublimata da una cremosa fonduta di formaggi

Lasagne anche a primavera. Per chi ama questo primo piatto tradizionale, ecco una ricetta dal sapore primaverili. E’ la lasagna primavera alle verdure e alla fonduta. E’ un piatto molto colorato che vi farà portare a tavola un sublime mix di tutte le verdure di stagione: taccole, asparagi, fiori di zucca e zucchine. Il segreto del suo gusto irresistibile è nella fonduta di formaggi, da dosare saggiamente per insaporire tutti gli strati delle lasagne.

Gli ingredienti per le Lasagne primavera

Lasagne all’uovo 180 g

Pomodorini ciliegino 800 g

Asparagi 500 g

Zucchine 200 g

Melanzane 200 g

Olive nere denocciolate 125 g

Taccole 200 g

Mozzarella da tritare 75 g

Provolone da grattugiare 75 g

Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 50 g

Acciughe sott’olio 6 filetti

Aglio 1 spicchio

Emmentaler da grattugiare 50 g

Fiori di zucca 30 g

Basilico 3 foglie

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b

Latte intero 500 g

Fontal 250 g

Noce moscata q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Ecco come preparare le lasagne primavera

Per realizzare le lasagne primavera alle verdure si inizia dalla preparazione della fonduta: prendete la fontina, tagliatela a cubetti e mettete i cubetti nel mixer per tritarli. Ponete sul fuoco un pentolino, versate il latte e scaldatelo a fuoco dolce. Quando sarà arrivato a sfiorare il bollore, spegnete il fuoco e versate la fontina tritata; mescolate con una frusta per sciogliere il formaggio e aromatizzate con la noce moscata.

Quando il formaggio si sarà sciolto completamente e la salsa sarà liscia e senza grumi, la fonduta sarà pronta. Ora passate alle verdure: lavate e pelate i gambi degli asparagi, poi con un coltello eliminate la parte finale coriacea, pareggiandoli; quindi cuoceteli per qualche minuto nell’apposita asparagiera con le punte fuori dall’acqua, scolandoli ancora croccanti. Quando si saranno intiepiditi, tagliate i gambi a rondelle e lasciate le punte intere.

Lavate melanzane e zucchine, eliminando le estremità, e tagliatele per il lungo a fettine dello spessore di 2-3 mm (10-11); poi scaldate una griglia e cuocete pochi minuti per lato sia le melanzane, sia le zucchine. Lavate le taccole (in alternativa potete utilizzare i fagiolini), spuntate le due estremità e cuocetele al vapore lasciando anch’esse croccanti. Lavate e asciugate i fiori di zucca poi eliminate delicatamente il gambo e i pistilli.

In una capiente padella versate un po’ di olio extravergine di oliva assieme ai filetti di acciuga scolati dall’olio di conservazione; aggiungete l’aglio schiacciato e lasciate sciogliere il tutto a fuoco bassissimo. Dopodiché aggiungete le olive denocciolate tagliate a rondelle e i pomodorini tagliati a metà. Fate cuocere gli ingredienti lasciando i pomodorini ancora consistenti, quindi unite il basilico spezzato con le mani, i gambi degli asparagi a rondelle (conservate le punte per lo strato finale delle lasagne), le taccole e infine i fiori di zucchina ai quali avrete tolto la parte centrale. Spegnete il fuoco dopo un paio di minuti aggiustando di sale e pepe.

Per finire grattugiate il Parmigiano e l’Emmentaler e mescolateli in una ciotolina per creare un mix saporito. Fate lo stesso con il provolone e la mozzarella per creare un altro mix filante. Prendete una pirofila rettangolare delle dimensioni di 20×30 cm e spennellate il fondo con un po’ di olio extravergine di oliva; unite una mestolata di verdure e poi cominciate a formare il primo strato di lasagne con le sfoglie all’uovo .

Coprite le lasagne con le verdure saltate in padella, aggiungete zucchine e melanzane grigliate, ricoprite con la fonduta, il mix di mozzarella e provolone e l’altro mix di Parmigiano e ed Emmentaler.

Continuate così fino a terminare i 3 strati e su quello finale distribuite le punte degli asparagi tenute da parte, i fiori di zucca e il formaggio grattugiato 26. Infornate le lasagne in forno statico preriscaldato a 180° per circa 30-40 minuti (se in forno ventilato a 160° per 20-30 minuti). A cottura ultimata sfornate la teglia di lasagne primavera alle verdure e lasciatele raffreddare un po’ prima di portarle in tavola.

Like this: Like Loading...