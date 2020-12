Un contorno semplice che non deve mancare a Capodanno

I legumi portafortuna per il cenone di fine anno

Le lenticchie sono un legume nobile, ricco di sostanze nutrienti e fonte di magnesio, potasso e ferro. Mangiare le lenticchie è un toccasana per la nostra salute

Per un tocco da chef stellato, questa versione delle lenticchie in umido viene valorizzata dallo zenzero

Le lenticchie allo zenzero fresco sono un contorno gustoso. Piatto simbolo della cena di fine anno, le lenticchie sono considerate un cibo portafortuna. Con questa ricetta, prepariamo le lenticchie con un tocco speziato fantastico: lo zenzero. Questo piatto sarà perfetto per accompagnare pietanze a base di tonno fresco o altro pesce in umido.

Le lenticchie sono un tipo di legume coltivato da lunghissimo tempo. Vantano un elevato potere nutritivo e sono un’ottima fonte di proteine, ferro e magnesio. Le lenticchie sono quindi un alimento di cui è fortemente consigliato il consumo.

Ecco gli ingredienti per la ricetta

300 g di lenticchie

1/2 litro circa di brodo vegetale

1 cipollotto

1/2 cucchiaino di zenzero fresco grattugiato

olio extravergine di oliva

sale

peperoncino

La preparazione di questo piatto è molto semplice. Ecco le indicazioni:

Per realizzare le lenticchie allo zenzero fresco iniziate a sciacquare molto bene le lenticchie e scolatele. In una casseruola scaldate 2 cucchiai d’olio, insaporitevi il cipollotto tritato e appena sarà diventato trasparente unitevi lo zenzero grattugiato. Unite quindi le lenticchie, un pizzico di sale e uno di peperoncino in polvere. Mescolate bene, aggiungete il brodo caldo e portate a bollore. Abbassate la fiamma, coprite e fate cuocere per 20-30 minuti, fino a quando le lenticchie saranno morbide e il liquido del tutto assorbito. Ritirate e servite le lenticchie allo zenzero fresco con un giro d’olio crudo versato a filo.