La ricetta dello chef: pasta alla crema di cavolfiore

Arriva l’inverno ed a tavola troneggia sua maestà il Cavolo. E’ una delle piante che meglio si adatta alla stagione fredda. Anzi, in questa stagione sono più buoni. Fanno bene alla salute e all’ambiente e mai dimenticare il vecchio saggio popolare: “Se vuoi mandare i malanni al diavolo, ricorda le virtù del cavolo”. Il cavolo è anche un ingrediente versatile per chi cucina. Anche Cannavacciuolo è stato sedotto dalle virtù di questo ortaggio. Il super chef napoletano con il cavolo fa meraviglie. Ecco la ricetta della sua pasta alla crema di cavolfiore, tratta da uno dei suoi best seller.

Gli ingredienti per la pasta al cavolfiore di Cannavacciuolo

320 g di pasta mischiata

1 cavolfiore

500 ml di latte

2 spicchi d’aglio

3 ciuffi di prezzemolo

50 g di olive taggiasche denocciolate

2 acciughe dissalate

200 g di parmigiano grattugiato

500 ml di brodo vegetale

1 peperoncino secco

olio all’aglio (1 testa d’aglio per 100 ml di olio evo; frullare)

olio evo sale pepe

Ecco come preparare questo primo piatto

La prima cosa da fare sarà ovviamente quella di lavare e pulire il cavolfiore. Tagliatelo in piccoli pezzi, andrà bene anche in tanti pezzi e non a fiori, dato che alla fine dovrete frullarlo. Prendete una casseruola e inserite l’olio uno spicchio d’aglio ( non abbondate) e i gambi del prezzemolo ( non le foglie). Una volta che avrete dato sapore all’olio, togliete aglio e prezzemolo e aggiungete il cavolo.

Per farlo cuocere bene aggiungete sia il brodo vegetale che il latte, fate cuocere e aspettate. Portare a cottura sistemando di sale. Scolare il cavolfiore e frullarlo, se necessario allungando con un po’ d’acqua di cottura. Sistemare di sale e frullarlo al passino ( se volete andrà bene qualsiasi altra cosa per, anche un minipimer). Nelle ricette a base di verdure bianche, lo chef usa il latte per dare sapore e ottenere una crema di un colore più chiaro.

In una casseruola rosolare con un po’ d’olio 1 spicchio di aglio e il peperoncino. Una volta che sono dorati, toglierli e aggiungere prima le acciughe, facendole sciogliere, e in seguito 200 ml di brodo vegetale caldo. Portare a ebollizione. Unire la pasta e cuocerla aggiungendo man mano, se necessario, un po’ di brodo, come si fa per la cottura di un risotto. Quando la pasta è a metà cottura aggiungere qualche cucchiaio di crema di cavolfiore. Una volta pronta, mantecare sistemando di sale e pepe e aggiungendo il parmigiano, il prezzemolo tritato, le olive tagliate in quattro, l’olio e l’olio all’aglio.